Snack rápido: disfruta de unos ricos aros de cebolla ¡al horno!

¿A quién no le gustan los aros de cebolla? Son deliciosos y le dan un plus a tus comidas por el delicioso sabor que combinan. Normalmente se fríe este elemento, pero con una masa parecido no tenemos necesidad de añadir más grasa. La cebolla será la base de un básico para acompañar una tarde de películas o de series, una cena de tapas con amigos o un delicioso encuentro familiar.

Si eres amante de todo lo rebozado, pero quieres una versión más ligera para no tener ningún remordimiento, toma nota de cómo preparar unos deliciosos aros de cebolla crujientes al horno.

Ingredientes:

1 cebolla

80 gr de harina de trigo

190 gr de pan rallado

15 cc de aceite

Pimienta a gusto

Sal a gusto

75 cc de agua

Procedimiento:

Esta receta además de ser muy sencilla queda deliciosa, solo necesitamos hacernos con unos ingredientes básicos para poder disfrutarla.

Usauna cebolla grande que será la base de esta maravilla. Al mismo tiempo que empieza a pelarla, encendemor el horno.

Poner el horno a 180º para que esté listo a la hora de recibir esta maravilla. Pela la cebolla y la corta en rodajas del mismo tamaño.

Separa los aros de cebolla para poder rebozarlos correctamente. Si se rompen los puedes guardar para el sofrito o rebozarlos de igual forma.

En un bowl poner las cuatro cucharadas de harina con el agua, bate con un poco de agua y conseguirás una pasta perfecta.

Crearás una especie de masa para poder conseguir un rebozado impresionante. Salpimentar los aros que tengas listos para la acción.

Prepara un plato con el pan rallado, puedes poner un poco de perejil para darle un poco de color a esta mezcla.

Untar los aros de cebolla con la masa de harina y agua. Los pasas por un poco de pan rallado y conseguirás de esta manera que queden perfectamente cubiertos.

Preparar una fuente para horno cubierta con papel de horno para que no se nos peguen los aros. Los vas colocando uno al lado del otro.

Hornear esta delicia a 180º durante unos 10 minutos, les das la vuelta y continúa 5 minutos más.

Apaga el horno y deja que se terminen de cocinar. Los aros deben quedar hechos de dentro y crujientes por fuera.

Conseguirás de esta manera un resultado impresionante en un abrir y cerrar de ojos, ligeros saludable y listos para mojar en mayonesa o en kétchup.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!