Poco a poco: Lola Índigo se despojó de toda su ropa

La granadina Miriam Doblas Muñoz, conocida mundialmente como Lola Índigo, se encuentra en el mejor momento de su carrera y lo demuestra a cada instante. Y es que a diferencia de otras cantantes ella viene preparándose para su gran momento desde pequeña. La pequeña Mimi nació en Madrid un primero de abril de 1992, desde muy joven supo que lo suyo era el arte. Sus primeros pasos los dio de la mano de la danza, convirtiéndose en bailarina y coreógrafa, algo que la destaca entre otras artistas de gran talento.



Si bien ella es una artista multifacética, y se muestra desenvuelta en producciones audiovisuales y fotográficas; no todo es como se puede ver en su cuenta de Instagram, donde posee más de 1.3 millones de fieles seguidores. En más de una oportunidad reflexionando sobre el ideal de belleza que se impone socialmente, ha confesado que le costó mucho aceptarse tal y como es.



En una entrevista que supo ceder a "Whomen´s Health" cuando protagonizó la portada de dicha publicación, reveló: “Tantos años peleándome con mi cuerpo y con mi mente y poco a poco voy encontrando el equilibrio".

“Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre y quedarme en los huesos para que me cogieran en los castings. He necesitado encontrar el amor propio porque buscar la aceptación de los demás nunca me acercó ni un poquito a la felicidad”, reflexionó sobre las imposiciones de lo que debería ser un cuerpo adolescente y cuanto daño le hacen a la psiquis de cualquier persona sentirse incómodo en su propio cuerpo.

Quizás es por esto que la publicación de estas fotografías fue acompañada con un mensaje que rezaba "Poco a poco", como si Lola Índigo además de hablarle a sus seguidores de la red social de la camarita también se estuviera hablando a si misma y aceptándose lentamente tal y como es. Sus fans poco demoraron en dejarle en claro toda la belleza única de la que es portadora con mensajes como estos: Diosaaaa😍😍😍, TE AMOOOOOO❤️, mi niña preciosa❤️❤️❤️, Diosa 💘, eres preciosa enserio💖.