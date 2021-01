En el día de su cumpleaños, Checo Pérez revela cómo será su nuevo Red Bull

Sergio Pérez, celebra este 26 de enero su cumpleaños número 31, y lo hace de gran manera, pues atraviesa el mejor momento de su carrera profesional dentro de la Fórmula 1. Vivió un 2020 complicado que terminó con un fichaje soñado con Red Bull, escudería con la que correrá en la temporada 2021 y, dependerá de los resultados obtenidos su continuidad.

Red Bull no estaba convencido de renovar al juvenil Alex Albon, pues no cumplió con las expectativas al cien por ciento, fue ahí en donde la mirada se volteó hacia el piloto mexicano que reveló algunos detalles de lo que será su nuevo monoplaza. "Es muy diferente, pues es un nuevo equipo y hay muchas cosas por aprender que solo me tomará un poco más de tiempo", dijo.

Y agregó: "He pasado un buen tiempo con mis nuevos ingenieros y un par de días en el simulador, por lo que ya tengo una idea clara de lo que es un auto Red Bull. Ya lo tengo muy bien estudiado". Pasará de usar un auto con motor Mercedes para conducir uno con motor Honda, lo cual tendrá su proceso de adaptación y conocimiento en diferentes aspectos técnicos.

"No creo que cambie mucho, pero es parte del proceso y que lo hará un poco más fácil, probablemente", finalizó el piloto tapatío. A dos meses del arranque de las competencias, el 28 de marzo con el GP de Bahréin, el tapatío trabaja pensando en el debut que será en el circuito de Sakhir donde consiguió su primera y única victoria dentro de la Fórmula 1.

Bahrein es, además, la sede de los tests de la pretemporada, lo cual asegura que le traerá ventajas al ser una pista que conoce perfectamente, y le dará una ventaja para conocer en mayor medida a su monoplaza.