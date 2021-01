Preciosa: Rita Ora deslumbró a todos en la red con su belleza

Rita Ora es una de las actrices y cantantes británicas más hermosa. Cada vez que da señales de vida en la web, sus fanáticos enloquecen y quedan obnubilados con su belleza. En su cuenta de Instagram la siguen más de 16 millones de personas que llenan sus publicaciones de likes y halagos.

En la actualidad, es una de las grandes referentes del género pop. Su voz es capaz de atravesar cualquier dispositivo y sus fans la aman. Su salto a la fama fue de la mano del rapero Jay-Z, quien la hizo firmar un contrato con el sello Roc Nation en 2008. ORA es su trabajo discográfico que le permitió alcanzar un importante reconocimiento no sólo en Reino Unido sino también en el mundo.

En los próximos días, la cantante lanzará Flame, su nuevo single. El tema aparecerá en la película Twist de Sky Cinema que se estrenará el 29 de enero. Ella interpreta una versión femenina de The Artful Dodger. Su último lanzamiento musical fue 'How to Be Lonely' el año pasado y llegó al número 57 en la lista de canciones del Reino Unido.

En las últimas horas, una cuenta dedicada a la artista (@ladyritaora) compartió una postal del nuevo single y la instantánea acaparó todas las miradas. En ella se la ve a la hermosa cantante con llamas alrededor junto al nombre del nuevo tema musical en grande. En la publicación se puede leer "no están listos", haciendo referencia al poco tiempo que falta para el lanzamiento del trabajo de la música británica.

Los comentarios no tardaron en aparecer. "Estoy muy ansioso", "¡Vamos!", "Ya viene", son algunos de los que se alcanzan a leer. Sera cuestión de que sus fanáticos esperen tan sólo cinco días para conocer en qué ha estado trabajando Ora en el último tiempo.