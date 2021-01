Chica sucia: la foto de Carmen Electra que Instagram quiere eliminar

Al mencionar los años ´90 es imposible que su nombre quede afuera de los nombres icónicos de aquella loca época. Hoy a sus 48 años la bella estrella estadounidense, Carmen Electra, posee un amplio séquito de fieles alrededor del mundo, muchos de los cuales datan de aquellos años.



La joven e inocente Tara Leigh Patrick que allá por 1992 intentaba hacerse un nombre en la industria de rap, poco se imaginaría que tendría el mundo a sus pies y no precisamente por su música, sino más bien por sus atrubutos actorales y su inigualable belleza. Hoy la ex protagonista de BayWatch, posee solo en su cuenta en la red social Instagram más de 1.2 millones de seguidores y día a día suma nuevos.



Pero su caminos y ascenso hacia la fama mundial no fue instantáneo, luego de tres años de intentar con la música y en medio de ese proceso encontrar su identidad artística "Carmen Electra"; fue en marzo de 1996 que finalmente posó para la revista Playboy, encantando a todos los lectores y comenzando su carrera meteórica a la fama.

Recientemente ha compartido una publicación en la red social de la camarita que ha dejado totalmente perplejos a sus seguidores; en la misma la podemos ver hacer gala de todo el atractivo de su figura en una producción fotográfica para un calendario benéfico.

La imagen publicada fue acompañada con una leyenda dedicada a las tropas estadounidenses que se encuentran distribuidas por el mundo: "One of my calendars with a special month dedicated to our troops out there protecting us ❤️ #pinup #calendar sending #love to our #troops"(Uno de mis calendarios con un mes especial dedicado a nuestras tropas protegiéndonos ❤️ #pinup #calendar enviando #amor a nuestras #troops).