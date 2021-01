La curiosa razón por la que Canelo Álvarez no pelea con boxeadores mexicanos

Saúl Canelo Álvarez volverá a subirse al ring tras vencer por decisión unánime al británico Callum Smith. Será este 27 de febrero para enfrentar al turco Avni Yildirim, en el estadio de los Delfines en Miami, Florida, y reveló algunos cuestionamientos, como la razón por la que no pelea contra mexicanos.

La última pelea que tuvo el Tapatío contra un compatriota sucedió el 7 de mayo de 2017 cuando chocó contra Julio César Chávez Jr., a quien le dio una paliza en el T-Mobil Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Tras ese combate, el nacido en Guadalajara solo enfrentó a un kazajo, un estadounidense, dos británicos y un ruso.

"Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría", dijo el Canelo en entrevista con TV Azteca.

Y agregó: "El objetivo de Eddy y mío es ganar todos los títulos y él dijo 'si queremos todos los títulos tenemos que enfrentarlo porque si no, nos quitan el título para que lo busque otra persona'. Pensamos en que, si todo salía bien, haríamos la pelea en febrero y si todo sale bien, vamos en camino para la unificación en las 168 libras".

"Me hubiera encantado pelear en México pero desafortunadamente no se puede por el Covid-19, esperamos en un futuro la podamos concretar. La idea es llenar un estadio y conforme avance el tiempo iremos viendo", cerró y comentó que todos indica que el 8 de mayo se enfrentará a Billy Joe Saunders, poseedor del Título Mundial Supermediano de la OMB.