A la orilla del mar Tini Stoessel enamoró a todos

La cantante y bailarina de 23 años, Tini Stoessel, viene de pasar unos días de vacaciones en Miami, Estados Unidos donde disfrutó de la compañía de su colega y amiga, la cantante Camila Gallardo. Ambas sellaron su gran amistad realizándose el mismo tatuaje, el cual es una pequeña mariposa a la altura del brazo. La semana pasada, la intérprete de “Ella dice” participó de una entrevista para el sitio mexicano “La Reforma”. En ella la artista latina brindó distintas sensaciones de su presente profesional y de su estado de situación sentimental.

Al ser consultada sobre su ex novio Sebastián Yatra, Tini indicó lo siguiente: "No volvimos a hablar ni a tener contacto; espero que esté bien y siendo muy feliz. No tuvimos la oportunidad de hablar en persona, pero los recuerdos lindos seguirán estando. Formó parte de mi vida y de un montón de cosas muy hermosas". Por otra parte, la modelo afirmó que fue la mejor decisión de ambos finalizar con su relación. Ambas celebridades rompieron a la distancia en plena pandemia mundial el año pasado.

Después, Stoessel fue consultada sobre su vida amorosa actual y su posible relación con el rapero Khea: “Estoy bien. La verdad es que por ahora estoy sola. Fue un tiempo para mí este año, me lo tomé así" y “Estoy equivocándome, descubriendo, arriesgándome, teniendo miedos, siendo segura e insegura al mismo tiempo” dejando definitivamente cerrado el rumor de sus amoríos.

En las últimas horas, Tini Stoessel compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram y desató todos los suspiros de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la morocha disfrutando de un soleado día en las playas de Los Ángeles, California.

Como era de esperarse esta publicación de la ex pareja de Sebastián Yatra se llenó velozmente de likes, en la red de la camarita, superando la barrera de los 700 mil corazones en tan solo unas horas.