Increíble: el singular regalo que recibirá Máxima de Holanda por su 50º cumpleaños

El próximo 17 de mayo Máxima de Holanda cumplirá 50 años. Si bien no se esperan grandes celebraciones por el gran acontecimiento, la monarca recibirá un regalo que quedará para la historia. La mujer de Guillermo es una de las figuras internacionales que constantemente genera repercusiones con sus acciones y todos hablan de ella.

En una época donde las principales figuras del mundo lanzan biopics y docuseries sobre su vida, la reina de los Países Bajos también contará su historia. Ella lo hará a través de un libro que saldrá a la luz en abril, un mes antes del festejo de sus cinco décadas de natalicio. Quien está a cargo de la escritura del mismo es el periodista holandés Rick Evers.

"Lo que me propuse fue darle a la audiencia una visión real sobre la vida de Máxima. No quería ser el siguiente escritor en prometer contar sobre su vida privada sino más bien explorar su día a día para que se vea que su vida no es solo cortar cintas y vivir un sueño", reveló el comunicador a la Revista Perfil. Además de este libro, se lanzarán otros dos más diferentes de la vida de la reina aprovechando la fecha.

Muchos se encuentran ansiosos por conocer el gran presente que recibirá la monarca el gran día. Al igual que su marido, Máxima tendrá un reconocimiento a su trabajo e historia. A la soberana se le entregará una serie de sellos postales diseñados especialmente para ella.

Cuando Guillermo cumplió 50 años también se le realizó el mismo regalo con imágenes de los momentos más importantes de su vida. Para aquél entonces el fotógrafo elegido para la tarea fue Vincent Mentzel, aunque una de las fotografías había sido capturada por Nicolás de Amsberg, el padre del rey y probablemente fue la instantánea más especial de todas.