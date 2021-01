Hermosa: Mala Rodríguez posó para la cámara y, ¡casi muestra de más!

Mala Rodríguez continúa dando de qué hablar con el material que comparte en sus redes sociales. Es, sin dudas, una de las cantantes españolas más bella y exitosa. En su cuenta de Instagram, donde la sigue más de un millón de personas, no escatima nada a la hora de enseñar su hermosura y sus fanáticos enloquecen.

Su particular estilo aflamencado la hizo ganarse el corazón de miles y miles de personas. Pena es uno de sus últimos lanzamientos musicales que en estos días suena en todos lados. El sencillo lo interpreta junto al músico español Cecilio G y hasta el momento, ya supera el millón de reproducciones en YouTube.

Algunos días atrás realizó un anuncio que generó un gran revuelo entre sus seguidores. La cantante reveló que se creó una cuenta personal de OnlyFans y las críticas no tardaron en aparecer. Sin embargo, fiel a su estilo, no le dio importancia y continúa firme hacia adelante sin importar lo que los demás opinen de ella.

En las últimas horas, compartió una postal que acaparó todas las miradas. Mala le sacó la lengua a la cámara luciendo un hermoso conjunto gris y una boina en su cabeza. La publicación cosechó miles de likes y un sinfín de comentarios.

"Belleza", "Tan linda ella", "Sabías que me va a explotar el corazón? Tengo un eterno "graaaaaaacias" pa ti", "Ella tiene un buen corazón y unas caderas que le hacen juego", "Eres mi felicidad. Siempre estaremos a tu lado. Eres nuestra fuerza. Nunca lo olvides. Sólo queremos tu felicidad y apoyarte siempre. Te amo con toda mi alma", "Me siento afortunada de ser tu fan. Estoy cada vez más orgullosa de ti. No hay nada que añadir. Mucho amor para ti", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.