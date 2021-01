La cruda revelación sobre el dramático momento personal que atraviesa Michael Phelps

Nicole Phelps está preocupada por la salud mental de su marido, Michael Phelps, quien, como reconoció el mismo, cree que nunca va a poder curarse de su depresión. El nadador olímpico más condecorado de todos los tiempos incluso habló durante los primeros meses de confinamiento por la pandemia sobre sus tendencias suicidas: "Llegué a poner mi vida en peligro".

La mujer del atleta desde 2016 y con quien comparte tres hijos ha querido abrirse ahora sobre cómo está llevando los problemas de su marido, algo que ha relacionado con la muerte de Kobe Bryant. "Después de que Vanessa Bryant perdiera a Kobe, todo lo que pude hacer fue mirar a Michael y decir: '¿Podemos ayudarte? Porque si te pierdo, no sé qué voy a hacer’", reveló.

Y continuó: "Michael es el padre y socio más asombroso que podría haber pedido", ha añadido Nicole. Parece que para ella lo más difícil ha sido aceptar que no puede quitarle ese sufrimiento a su marido, una angustia que la pandemia ha acentuado ya que pasa más tiempo desocupado en su casa y él estaba acostumbrado a viajar y competir.

"Solía pensar, 'Oh, puedo arreglarlo. Puedo ser su terapeuta. Puedo ser lo que él necesita'. Pero lo que he aprendido es que no puedes responsabilizarte por cómo se sienten, no importa cuánto lo quieras", dijo. Lo mismo le sucedía al mayor de sus hijos, Boomer, quien quería ayudar a su papá en esos días difíciles, pero su madre también le ha hecho entender que no es culpa suya.

"Los chicos quieren estar cerca de Michael cuando tiene un día difícil. Quieren intentar hacerlo feliz, especialmente Boomer porque es el mayor. Así que diremos, 'Hey Booms, papá lo está pasando mal y solo necesita tomarse un momento para estar solo'. Queremos que entienda que no se trata de él, se trata de Michael", confesó.

Nicole sí buscó ayuda y contó que se ha puesto en manos de un terapeuta. "Me está ayudando con todo. Es un apoyo para mí, pero más que nada, la terapia me proporciona las herramientas para poder ayudar a Michael correctamente", cerró.