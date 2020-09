¡Hermosa! Con 71 años "Doña Florinda" impresionó con su look

A sus 71 años, Florinda Meza se muestra muy activa en sus redes sociales. Su salto a la fama lo dio de la mano de su ex esposo, Roberto Gómez Bolaños, en la tira televisiva latinoamericana más popular de todos los tiempos.

Todos la recordamos por su papel en la famosa vecindad: Doña Florinda. Una mujer viuda de un carácter soberbio, engreído, altanero, que siempre se encontraba de mal humor y era muy despectiva hacia sus vecinos.

Recientemente expresó su tristeza por la repentina salida del aire de El Chavo del 8. "¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", indicó.

Florinda tiene más de 50 años en el mundo del espectáculo y no sólo participó en la vecindad del chavo. También actuó en Chespirito, El Chapulín Colorado y El Chanfle. Su trabajo artístico más reciente fue en la ópera La Hija Del Regimiento.

"Imágenes de una noche que será inolvidable, por el escenario, por los aplausos, por las voces, por los dos bises, por la ópera", escribió junto a la instantánea con la que enamoró a todos sus seguidores de Instagram con su look.