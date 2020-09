Ivana Nadal volvió a impactar con fotos en bikini

View this post on Instagram

Les grabe este vu00eddeo con mucho amor como siempre, explicu00e1ndoles como veo la vida, como la SIENTO. Como ELIJO vivirla. Deseo de todo corazu00f3n, que elijas dejar entrar este mensaje, que elijas vivir desde el amor y te des la oportunidad de SER. Sin prejuicios ni ataduras, que puedas liberar tu mente y tu alma. Que te elijas por encima de todo y conectes con tu interior. VOS PODESu261dud83cudffcu2728 no lo olvides..