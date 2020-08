Sofía de Grecia y la imagen de la tristeza: la soledad de la reina en su reaparición pública

Sola, triste y con la cara tapada. Los seguidores de la Casa Real de España no salen de su asombro, y por qué no dolor al ver la imagen de Sofía de Grecia, la reina madre que quedó en una situación incómoda tras el disparatado destino elegido opr su ex compañero, el rey Juan Carlos.

Sofía seguirá viviendo en el Palacio de la Zarzuela, pero fue retratada en sus salidas escuetas en Palma de Mallorca. Apenas algunas salidas a la tradicional tiende "El corte inglés" y poco más.

Pero la imagen que duele es la de su ausencia en las fotos familiares con el resto de la familia.