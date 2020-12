Una obra de arte: la hija de Stallone demuestra que su belleza exterior refleja su interior

La historia de Sophia Stallone es una historia de superación y fuerza de voluntad desde la fecha de su nacimiento. El 27 de agosto de 1996 nacía Sophie en Miami, Florida, Estados unidos.



Pero el destino la pondría a prueba ni bien saliera a la vida, pues la hija de Sylvester Stallone nació con una malformación cardiaca que debía ser intervenida. Esto provocó que recién con 2 meses de edad la artista e influencer debiera ser operada.



Hoy con 24 años Sophia Rose Stallone ha superado todos sus inconvenientes de salud y demuestra cada día su talento propio, más allá de que su padre sea el icónico Sylvester Stallone, llegando a ser modelo de marcas como Dolce & Gabanna.

En las últimas horas ha generado un gran revuelo en las redes sociales tras mostrarle a sus millones de seguidores una hermosa obra de arte de su autoría en una nueva publicación en su cuenta de Instagram.

El posteo de las fotografías publicadas por Sophia Stallone iba acompañado del siguiente mensaje: "felt inspired this morning, almost done" (me sentí inspirada esta mañana, casi listo).