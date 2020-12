Al descubierto: el sol de la mañana es lo único que cubre a Pamela Anderson

Pamela Anderson es un ícono de la cultura pop de forma indiscutida, probablemente si en el futuro vendieran decoración temática de los ´90 uno de los items sería un póster de Pamela en su clásico traje de baño rojo.



Pero lejos está de claudicar su fama, ya que en la actualidad ha cobrado nuevo vigor su legado gracias a las redes sociales. Precisamente en Instagram lleva ganados más de 1 millon de seguidores.



Fue en la misma red social de la camarita donde ha compartido un par de imágenes pertenecientes a una vieja sesión de fotos, qué ha revolucionado los algoritmos de Instagram.

En las mismas podemos ver a la protagonista de Baywatch sobre su cama vestida con sábanas blancas y un haz de luz que ingresa por la ventana, siendo el sol lo único que cubre la belleza de la blonda.

Por supuesto que la publicación de Pamela Anderson recibió una cantidad inusitada de comentarios y reacciones de sus fans. Very beautiful 😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️😍, beautiful ❤️🌺🌸, Bellissima Beautiful like you; fueron algunos de los halagos recibidos por la modelo.