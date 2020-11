“Pueden herir la sensibilidad”: la advertencia de Netflix en “The Crown” que involucra a Lady Di

La princesa Diana es uno de los nuevos personajes de la serie que atrapó a los fanáticos del clan Windsor. En la nueva temporada de “The Crown”, aparecerá la querida Lady Di, todo es expectativas alrededor de esta incorporación a la historia.

Los fanáticos de los enredos en los que se ve atrapada la familia británica, esperan ver lo que provocó la llegada de la joven Diana al castillo de la Reina Isabel II.

Las actrices que interpretarán a Lady Di serán Emma Corrin, y también Elizabeth Debicki. Lo que se sabe sobre la nueva temporada de la serie de Netflix es que se va a mostrar imágenes explicitas sobre la enfermedad que padecía Lady Di. Y por eso mismo, la plataforma enseñará un aviso a los espectadores sobre imágenes sensibles, y formas de buscar ayuda para quien la necesitase.

Los trastornos alimenticios de la esposa del príncipe Carlos comenzaron antes del matrimonio. En una conversación con el periodista Andrew Morton en 1991, Diana dijo: “La bulimia comenzó una semana antes del compromiso. Mi marido puso una mano en mi cintura y dijo: 'Un poco gordita por aquí, ¿verdad?'. Eso disparó algo en mí. Imagínate, la primera vez que me midieron para el vestido nupcial tenía 73 centímetros de cintura. El día que me casé, medía 60. Me convertí en casi nada de febrero a julio”.

Luego de su separación con el príncipe Carlos, la madre de William y Harry recuperó su salud alimentaria. Según comentó el chef de los royals en aquel momento, Darren McGrady: “Estaba entrando en una nueva etapa de su vida y se cuidaba más. Los años como bulímica habían terminado y estaba comiendo adecuadamente".