Tristeza: los motivos por los cuales la reina Isabel II no está en su mejor momento

El castillo de Windsor será la locación donde la reina Isabel II pasará la navidad en este 2020. Junto con su esposo Felipes tendrán que celebrar las fiestas de diciembre en el mismo sitio donde han pasado todo el confinamiento.

Es una tradición que la monarca organice estas fechas especiales en la finca Sandringham, pero lo cierto es que en aquel lugar no hay un protocolo sanitario establecido. Y en el Castillo Windsor si lo hay.

Además los empleados de Sandringham no estarían dispuestos a aislarse para recibir a la reina en esa época del año. Por una fuente del diario The Sun trascendió: “La reina está furiosa, pero sus empleados consideran que esto es demasiado y no tiene precedentes en absoluto. Todos quieren ser leales, pero sienten que han ido demasiado lejos al querer separarlos de sus familias durante la época navideña”.

El príncipe Harry y Meghan Markle no tendrían que barajar la posibilidad de viajar o no, una decisión que aún no se arriesgaban a tomar los duques de Sussex. A pesar de expresaron sus deseos de pasar la navidad junto con la familia real, estaban actuando con precaución para cuidar a los mayores del castillo.

Aún no se ha dado a conocer públicamente la información desde el palacio Buckingham. Pero todo apunta a que se habría dado la orden al personal de la finca Sandringham, de no esperar a los royals para esa fecha. Todo indica que Meghan Markle y el príncipe Harry pasarán la noche buena lejos de la reina Isabel II.