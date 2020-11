Invencibles: estas son las cinco familias de mutantes más fuertes

La familia Summers Gray: Sí, Jean Grey Y Scott Summers han tenido descendencia y sus hijos rebozan de súper poderes. Para empezar cuando Jean Grey había “muerto” Scott se enamoró y tuvo una hija con Madeline Pryor, un clon de Jean, y fruto de este amor nació Nathaniel Summers mejor conocido como Cable. Y si el universo Marvel puede ser más confuso siempre lo será, en otra línea de tiempo Jean y Scott tienen una hija llamada Rachel Summers con poderes similares a su madre. Además estos X-Men tienen un hijo no gestado llamado Nate Grey que no es otra cosa que un clon realizado con ADN de ambos.

La familia Lehnsherr: Quizás este apellido no te suena, pero así se apellida Erik alias Magneto. Este X-Men ha tenido dos hijos que ya son bastante famosos, estamos hablando de la superpoderosa Scarlett Witch y su hermano el velocista Quicksilver. Erik también posee otra hija llamada Polaris que tiene poderes muy similares a él. Además en el universo Marvel Scarlett Witch y Visión han tenido dos hijos haciendo abuelo a Magneto.

Familia Thakkor: Esta es la familia de Namor también conocido como “El Sub Marinero” este héroe de Marvel es descendiente de los atlantes, siendo hijo de un marinero humano y la princesa de la Atlántida (que no, no es Aquaman). Además su abuelo es el atlante más poderoso, el emperador Thakkor. Uno de los pocos mutantes no relacionados con los X-Men.

Familia Ninja Tortuga Mutante: Salimos un poco del universo Marvel para hablar de nuestras tortugas favoritas. Si bien ensamblada es una familia; cubiertas por accidente con una sustancia radioactiva estas tortugas se convirtieron en humanoides y fueron adoptadas por un ratón que también se convirtió en humanoide y los inició en el mundo de las artes marciales. Splinter sin dudas una de las figuras paternas que mayor sabiduría encierra.

La familia Xavier: El más inteligente de los X-Men es Charles Xavier sin dudas, lo que no muchos saben es que cuando estaba siendo gestado en el útero de su madre, un Mummurdai se aferró y creó su propio cuerpo a partir de sus células, creando una hermana gemela maligna; Charles logró vencer esta copia maligna, pero luego esta se convirtió en Casandra Nova. Además su medio hermano es Juggernaut, a quien hemos visto derrotar a algunos de los héroes más poderosos de Marvel.