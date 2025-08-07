Tenían relaciones arriba del auto, cayeron de un acantilado y murieron en el acto

En un acantilado conocido por ser una rampa de ala delta, una pareja murió tras caerse mientras tenían sexo arriba del auto.

Una tragedia ocurrió en Brasil. Una pareja de 26 y 42 años murió tras caer de un acantilado. Por las condiciones en las que fueron encontrados, se cree que tenían sexo arriba del auto y este se deslizó.

El lugar de los hechos era Venda Nova do Imigrante, en la región montañosa de Espírito Santo, cuyo acantilado es famoso por ser una rampa de ala delta. De acuerdo a la Policía Civil, los cuerpos de la pareja fueron encontrados desnudos y fuera del vehículo.

Con estos detalles, creen que salieron despedidos del auto tras impactar contra la primera roca, a más de 100 metros del suelo. De hecho, el hermano del hombre de 26 años afirmó que la pareja había tenido una cita.

Quién era la pareja que murió tras caer de un acantilado en Brasil Adriana Machado Ribeiro tenía 42 años y era oriunda de Venda Nova do Imigrante, según lo revelado por el medio local G1. Había trabajado durante 16 años en una panadería de la ciudad, donde su mamá es la encargada. A su vez, tenía dos hijos, un nene y una nena, de una relación anterior. De acuerdo a lo trascendido, hacía seis meses que salía con la segunda víctima de esta tragedia.