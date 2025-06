Se supo quiénes eran las 8 víctimas que murieron en la tragedia del globo aerostático en Brasil

Fabio Luiz Izycki (36) y Juliane Jacinta Sawicki (36).jpg Las víctimas de la tragedia del globo aerostático: Fabio Luiz Izycki (36) y Juliane Jacinta Sawicki (36). redes sociales

Izycki trabajaba en una sucursal del Banco do Brasil en Rio Grande do Sul mientras que Sawicki, también de Rio Grande do Sul, era ingeniera agrónoma y socia de una empresa de consultoría en proyectos rurales y ambientales.

Otra de las víctimas fue Andréi Gabriel de Melo, oftalmólogo de Fraiburgo, en Santa Catarina. También falleció Leandro Luzzi, director técnico de la Federación Catarinense de Patinaje Artístico.

Las víctimas de la tragedia del globo aerostático: Andrei Gabriel de Melo de 34 años Las víctimas de la tragedia del globo aerostático: Andrei Gabriel de Melo de 34 años. redes sociales

Las víctimas de la tragedia del globo aerostático: Leandro Luzzi, de 33 años.jpg Las víctimas de la tragedia del globo aerostático: Leandro Luzzi, de 33 años. redes sociales

Finalmente, también murieron Janaina Moreira Soares da Rocha, de 46 años, y Everaldo da Rocha, de 53, oriundos de Joinville, Santa Catarina.

Las víctimas de la tragedia del globo aerostático: Janaina Moreira Soares da Rocha (46) y Everaldo da Rocha (53) Las víctimas de la tragedia del globo aerostático: Janaina Moreira Soares da Rocha (46) y Everaldo da Rocha (53). redes sociales

El accidente, bajo investigación

La empresa responsable del vuelo emitió un comunicado en el que afirmó que el piloto contaba con la capacitación adecuada y que se aplicaron los procedimientos de emergencia. Asimismo, aseguró que la aeronave tenía los permisos y licencias en regla para operar.

El accidente está siendo investigado por autoridades aeronáuticas y policiales de Santa Catarina. Las pericias preliminares apuntan al mal funcionamiento del soplete auxiliar como causa probable del incendio que provocó la tragedia.