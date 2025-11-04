Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan, una de las competencias más exigentes del mundo

Hace apenas unas semanas, Grabow se convirtió en la mujer de mayor edad en completar, a los 80 años, un Campeonato Mundial Ironman en Hawái.

El Ironman (se traduce como hombre de hierro) es un triatlón de larga distancia conocido como una de las pruebas de resistencia y forma física más exigentes del mundo.

La competencia se divide en tres fases: 3,8 kilómetros de natación en el mar, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie, la distancia de un maratón.

"Me encanta el desafío", declaró Grabow al programa Newsday del Servicio Mundial de la BBC.

"Mientras tengas la capacidad física para hacerlo... Esa es la razón por la que todos participan: por el desafío y la sensación posterior de logro, de haber superado un gran reto. Creo que es un gran estímulo para la confianza en uno mismo".

Grabow fue una de las 1.600 competidoras en Hawái, en un recorrido famoso por las subidas largas y sostenidas y por los fuertes vientos cruzados.

60 participantes no lograron terminar la carrera.

Esta fue la undécima competición Ironman de Grabow, y la terminó en 16 horas y 45 minutos, dentro del tiempo límite de 17 horas.

"Me sentí muy bien corriendo, así que fue una sensación muy agradable y me dio la confianza de que no tendría problemas para completar el Ironman".

Getty Images La competencia incluía un tramo de 3,8 kilómetros de natación en el mar.

Salida tardía

Grabow solía trabajar como ingeniera de software. Ahora que es abuela vive en Mountain Lakes, Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Empezó a correr cuando tenía 40 años, pero en ese momento no sabía nadar.

"Mis amigos se estaban convirtiendo en aficionados al triatlón y me animaban a participar en un triatlón sprint [la versión más corta de la carrera], que se celebraba cerca de casa".

Pero Grabow se sentía avergonzada, hasta que les confesó a sus amigos que no sabía nadar y le pidió a una de sus hijas que hiciera esa parte por ella.

Finalmente, le encantó la prueba y decidió aprender a nadar a los 59 años para poder participar en más competencias.

Getty Images Grabow se inscribió en dos triatlones de medio Ironman para la primera mitad del próximo año.

Lesiones

Grabow llegó al Ironman con una lesión en los isquiotibiales [los músculos de la parte posterior del muslo], que sufrió durante uno de sus entrenamientos en bicicleta unas cinco semanas antes de la carrera.

"Recibí terapia. Estuve de baja unos cinco o seis días, así que perdí algunos entrenamientos clave y estaba un poco nerviosa por eso. Me molestaba, tenía que parar más a menudo e intentar relajar esa zona".

Cuando se acercaba a la meta y la gente empezó a animarla con entusiasmo, tropezó y se cayó.

"Bueno, fue muy sorprendente, un poco vergonzoso e inesperado. Nunca me había pasado", declaró a la BBC.

Getty Images El Ironman incluye un circuito de 180 kilómetros de ciclismo.

"La alfombra estaba un poco arrugada en ese punto, se estaba levantando y supongo que no alcé bien el pie... Pero me levanté y terminé".

Cuando Grabow cruzó la meta, Cherie Gruenfeld la recibió con un abrazo. Gruenfeld ostentaba hasta entonces el récord de ser la mujer de mayor edad en completar la carrera, un logro que conquistó a los 78 años.

"Me alegró verla. Llevamos años compitiendo entre nosotras", dijo Grabow.

"Ella estableció el récord en 2022. Éramos cuatro en el grupo de entre 75 y 79 años y dos no terminamos... Ella llegó antes que yo".

Natalie Grabow no tiene intención de bajar el ritmo. Ya se inscribió en dos triatlones de medio Ironman para la primera mitad del próximo año. Sin embargo, afirma que no son las grandes victorias lo que la motiva.

"Me gusta la competencia, pero para mí lo importante es el entrenamiento diario. Aunque algún día deje de competir, siempre me mantendré activa, siempre me levantaré y haré algo".

