El gobierno cubano informó que 32 militares murieron durante el operativo de Estados Unidos en Venezuela y denunció terrorismo de Estado.

El gobierno de Cuba confirmó este sábado que al menos 32 ciudadanos cubanos murieron durante el operativo militar desplegado por Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Se trata del primer balance oficial de víctimas tras la ofensiva lanzada por Washington en territorio venezolano.

Según un comunicado difundido por la Presidencia cubana, los fallecidos integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el ministerio del Interior, y se encontraban en Venezuela cumpliendo misiones solicitadas por organismos homólogos del país sudamericano. La declaración fue firmada por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien calificó la operación como un “ataque criminal”.

El texto oficial ofreció escasos detalles sobre el despliegue, pero precisó que todos los muertos pertenecían a estructuras militares y de inteligencia. Si bien la cooperación entre Cuba y Venezuela es conocida y sostenida en el tiempo, las funciones específicas de los efectivos cubanos en el país caribeño no fueron explicitadas.

La postura oficial de Cuba sobre la incursión de Estados Unidos Desde La Habana afirmaron que los uniformados fallecieron tras resistir en enfrentamientos directos con las fuerzas estadounidenses o como consecuencia de bombardeos sobre instalaciones estratégicas. El gobierno cubano destacó el accionar de los efectivos y aseguró que “cumplieron su deber hasta el final”.

El Ejecutivo también informó que las familias de las víctimas recibieron condolencias tanto de Díaz-Canel como del expresidente Raúl Castro, mientras que la operación fue denunciada como un caso de “terrorismo de Estado”. En paralelo, se decretaron dos días de duelo nacional, con banderas a media asta y suspensión de actos públicos.