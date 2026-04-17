La crítica de la BBC sobre la tercera temporada de Euphoria: la serie ha perdido su chispa y su impacto cultural

De todos los giros argumentales que podrías haber anticipado para la tercera y (según los rumores) última temporada de Euphoria, convertir la historia de Rue (Zendaya) en un neowestern —conducir por un desierto, caminar junto a una auténtica planta rodadora, trabajar para un jefe con sombrero de vaquero que lleva una pistola dorada— probablemente no estaba entre las predicciones de nadie. Ese es solo uno de los muchos giros que podrían hacerte exclamar: "¿Eh? ¿Por qué?".

Cuando la serie se estrenó en 2019, era provocativa y representaba el espíritu de la época, destacando por la naturalidad con la que asumía que el sexo, las drogas y la fluidez de género en la escuela secundaria se habían convertido en normas culturales.

Desde que terminó la segunda temporada, hace cuatro años, Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney se han convertido en grandes estrellas de cine. Y aunque los tres retoman sus personajes con naturalidad tras esta larga pausa, la serie ha perdido su chispa.

Euphoria se ha convertido en una serie con muy poco que decir, nada particularmente audaz ni convincente.

Basándonos en los tres episodios de los ocho que HBO puso a disposición por adelantado, concluimos que es un intento forzado de hacer que el círculo cerrado de amigos que sigue, ahora veinteañeros, sea de alguna manera el mismo, solo que diferente.

Getty Images Hunter Schafer coescribió dos episodios estrenados durante la pandemia.

Es fácil entender por qué Zendaya ha ganado merecidamente dos premios Emmy como Rue. Y su actuación resulta aún más impactante hoy en día, ya que, a medida que su fama ha crecido, nos hemos acostumbrado a verla impecable y elegante en cada aparición pública, muy lejos de su personaje desaliñado y problemático.

Rue sigue a la deriva, luchando por su sobriedad en México y saldando su deuda con Laurie (Martha Kelly), una narcotraficante de la temporada anterior.

Zendaya logra que Rue resulte convincente incluso en giros argumentales absurdos.

Se muda a Texas y trabaja para un hombre llamado Alamo (un Adewale Akinnuoye-Agbaje divertidamente siniestro), dueño de una cadena de clubes de striptease de bajo presupuesto anunciados como "desnudos completos, siempre obscenos".

Lo que cambia, lo que sigue igual

Rue se convierte en una gerente de club muy eficiente: reparte drogas a las bailarinas y controla el dinero. Zendaya es irónica y creíble al pronunciar frases ridículas como "Y así fue como me convertí en mula".

A veces, la serie hace guiños a las películas del Oeste antiguas en sus diálogos y tiroteos, con un tono que es casi, pero no del todo, irónico.

Sam Levinson, creador, guionista y director de la serie, ha explicado la influencia, diciendo que cuando los jóvenes adultos buscan su camino "se siente como el Salvaje Oeste".

No tenía por qué tomarlo tan literalmente.

Getty Images El uso del glitter y maquillaje extravagante de la serie se convirtió en una tendencia mundial de moda y belleza.

La serie se esfuerza por hacer que la historia de Rue sea diferente a la anterior, pero la trayectoria de Cassie (Sweeney) y Nate (Elordi) es demasiado parecida, desperdiciando la oportunidad que ofrece el salto temporal.

Están comprometidos y viven en una mansión ostentosa. Él es más manipulador que nunca, luchando tras hacerse cargo del negocio de construcción de su padre, pero su personaje es el menos desarrollado de esta temporada hasta el momento.

Cassie es aún más mimada y superficial que antes, insistiendo en gastar US$50.000 en flores para su boda.

Su plan, que parece una locura, es ser a la vez ama de casa tradicional e influencer sexy, y se pasa los días creando contenido para internet.

La temporada intenta mantenerse relevante culturalmente abordando la creciente popularidad de sitios para adultos como OnlyFans. "No es porno, es erotismo", le dice Cassie a Nate sobre sus videos.

Pero la serie no es la única que trata el tema. La de Elle Fanning, "Margot's Got Money Troubles", que se estrenó pocos días después de Euphoria, lo trata con más estilo y profundidad.

Getty Images Jacob Elordi se ha vuelto muy famoso desde que se estrenara la serie en 2019.

Los fans de la serie encontrarán que reencontrarse con sus personajes habituales es bastante satisfactorio.

Lexi (Maude Apatow) es asistente de la showrunner interpretada por Sharon Stone, quien aparece brevemente en el primer episodio.

También aparece Colman Domingo como Ali, el padrino de Alcohólicos Anónimos de Rue. De manera conmovedora, Eric Dane, quien falleció en febrero tras ser diagnosticado con ELA, aparece como el padre caído en desgracia de Nate.

Jules (Hunter Schafer), tan importante en temporadas anteriores, estudió arte y mantiene una vida de lujos acostándose con hombres ricos.

Su intensa relación amorosa con Rue ha terminado, pero sus caminos se cruzan de nuevo, así que quién sabe.

Sea cual sea el rumbo que tomen los próximos episodios, la buena noticia es que sus talentosos actores tienen cosas mucho mejores que hacer.

BBC

FUENTE: BBC