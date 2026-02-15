Donald Trump endurece su postura: pidió el desarme de Hamás y anunció USD 5.000 millones para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó el desarme total e inmediato de Hamás como condición clave del plan de posguerra en Gaza.

El presidente estadounidense Donald Trump pidió este domingo que Hamás avance con su desarme “total e inmediato” como parte central del plan de posguerra para Gaza. El mandatario también anunció que los países que integran la denominada “Junta de Paz”, entre ellos Argentina, comprometieron USD 5000 millones para la reconstrucción del enclave palestino.

El pedido de Donald Trump que forma parte del acuerdo posguerra “Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata”, escribió Trump en la plataforma Truth Social. El reclamo se inscribe en la segunda fase del alto el fuego negociado por Estados Unidos y sellado en octubre entre Israel y el grupo palestino, tras la guerra desencadenada por el ataque de Hamás de octubre de 2023.

Embed La segunda etapa del acuerdo, aprobado en noviembre por Naciones Unidas, prevé la retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para garantizar la seguridad. Hamás, sin embargo, reiteró que el desarme constituye una “línea roja”, aunque dejó abierta la posibilidad de entregar sus armas a una futura autoridad palestina de gobierno.

Mientras ambas partes se acusan a diario de violar el alto el fuego, Trump sostuvo que la “Junta de Paz” tendrá un alcance amplio. Tras una reunión inicial realizada en enero durante el Foro Económico Mundial en Davos, el organismo volverá a reunirse este jueves en Washington. Allí se anunciará formalmente el aporte de USD 5000 millones y el compromiso de miles de efectivos para integrar la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local.

Donald Trump y Javier Milei EFE Para ser miembros permanentes, los países debieron comprometer ese aporte financiero. La invitación cursada al presidente ruso Vladimir Putin, en el contexto de la guerra en Ucrania, generó críticas y reservas entre aliados clave de Estados Unidos como Francia y Reino Unido. Trump respondió que la Junta trabajará “en conjunto” con la ONU.