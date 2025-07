Donald Trump amenaza con "bombardear al carajo" China y Rusia en un audio filtrado

Según el audio revelado por el medio, Donald Trump dice: "Con Putin le dije: 'Si entras en Ucrania, voy a bombardear al carajo a Moscú. Te digo que no tengo elección'", indicó, señalando que Putin le dijo que no le creía: "pero me creyó un 10%". Según Trump, si él hubiera sido presidente de Estados Unidos en lugar de Joe Biden en ese momento, la guerra entre Rusia y Ucrania no habría comenzado.