Detienen al presunto autor intelectual y otras 15 personas por el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown en México

La Fiscalía del Estado de México informó el jueves que fue detenido el presunto coautor intelectual de los asesinatos de los músicos colombianos, DJ B-King y DJ Regio Clown.

Con la detención de Cristopher "N", alias "El Comandante", suman 16 los detenidos por el caso.

En un comunicado emitido el jueves la Fiscalía vinculó la muerte de los colombianos con el negocio de distribución y comercialización de drogas.

Los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, o Regio Clown, fueron encontrados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, un día después de que fueron reportados como desaparecidos.

"Los actos de investigación realizados hasta este momento, vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como '2-CB (Tusi)' y 'Coco Channel'", dice el comunicado.

"Las investigaciones permiten relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión 'gota a gota', privación de la libertad y secuestro", agrega.

Asimismo, se informó que la muerte de los músicos "fue a consecuencia de hemorragia externa producida por lesiones cortantes y punzantes".

Las autoridades indicaron que el homicidio de los músicos está vinculado con una represalia por la deuda de uno de ellos con un grupo criminal y un sujeto nombrado como "El Pantera", a quien se identificó como integrante de la organización delictiva La Unión Tepito.

La investigación también estableció que los músicos no murieron en el Estado de México, donde fueron encontrados los cuerpos.

Gobierno de CDMX Bayron Sánchez y Jorge Herrera fueron reportados desaparecidos el 16 de septiembre.

Puntos clave de la investigación

La Fiscalía indicó que el 11 de septiembre DJ B-King llegó a México contratado por empresarios y promotores artísticos "para participar con DJ Regio Clown en eventos denominados 'Sin Censura', donde se comercializarían narcóticos Tusi y Coco Channel de procedencia colombiana".

Por instrucciones de Cristopher "N", "El Comandante", un sujeto identificado como Mariano "N" fue asignado como chofer y asistente de las víctimas.

El comunicado agrega que el 14 de septiembre ambas víctimas viajaron desde un hotel en el barrio de Polanco, en la Ciudad de México, a un evento "Sin Censura" a bordo de una camioneta conducida por "El Comandante".

Desde esa fecha, "aprovechándose de la confianza" que le tenía DJ Regio Clown, le hizo creer que establecerían negocios juntos previo acuerdo con "El Pantera" y otro individuo nombrado "El Apá"".

Reuters Bayron Sánchez Salazar tenía 31 años y usaba el nombre artístico de DJ B-King.

La Fiscalía estableció que el día en que se informó de la desaparición de los músicos, el 16 de septiembre, ambos abordaron un vehículo "con vidrios oscurecidos y sin placas de circulación", en la colonia Granada, en la Ciudad de México, que posteriormente se dirigió a la alcaldía Iztapalapa, también en la capital.

Los datos obtenidos del número telefónico de DJ Regio Clown, "establecen que abordó el automóvil en el sitio referido después de las 16:00 horas de ese día" y dos horas después de llegar a la alcaldía Izatapalapa, el dispositivo fue apagado.

Con esos datos se dedujo que "El Comandante" engañó a las víctimas para trasladarlos al lugar donde serían privados de la vida por órdenes de "El Pantera".

Según la Fiscalía, un testigo manifestó que "El Pantera" amenazó a los involucrados y que éste habría pagado 200.000 pesos (US$10.800) para que los mataran.

Reuters Jorge Luis Herrera tenía 35 años y era conocido como DJ Regio Clown.

El motivo

El análisis de la investigación estableció que el motivo principal de "El Pantera" para eliminar DJ Regio Clown fue porque éste "divulgó datos de su identidad y distribuía droga en los eventos privados sin su autorización".

"Las investigaciones de la totalidad de los hechos delictivos referidos incorporan información aportada por testigos, actos de investigación de campo y gabinete, seguimiento de videos de cámaras públicas y privadas, así como fuentes abiertas, autorizaciones judiciales tales como la obtención de datos conservados, órdenes de cateo y de aprehensión, así como periciales diversas", explica la Fiscalía.

Esto, agrega, "permite establecer como hipótesis investigativa que el homicidio de los músicos colombianos está relacionado con la comercialización de narcóticos, adeudos de uno de ellos con un grupo criminal y su relación personal con un sujeto identificado como alias El Pantera".

Las autoridades indicaron que los cuerpos fueron posteriormente trasladados al Estado de México en una camioneta "de las mismas características" de la utilizada para recoger a B-King en el aeropuerto de la Ciudad de México el 11 de septiembre.

Según un testigo, los cadáveres fueron abandonados en el Estado de México con un mensaje que pretendía desviar las investigaciones.

Con los indicios de la investigación la Fiscalía del Estado de México dedujo que "El Comandante tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo".

La Fiscalía indicó que el jueves los agentes de la Policía de Investigación cumplieron la orden de aprehensión en contra "El Comandante" por su probable intervención en el delito de homicidio de los músicos colombianos como coautor material de los hechos.

Las autoridades agregaron que continúan las investigaciones "para esclarecer completamente los hechos".

