Desolador: 5.133 desaparecidos en Nepal dos semanas después de la avalancha

Las autoridades nepalíes cifraron este miércoles en 5.133 el número de desaparecidos en el país, entre ellas 587 turistas extranjeros, catorce días después de que una avalancha de hielo, agua y rocas arrasara amplias zonas del norte y centro de Nepal .

La última actualización de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) eleva el número de muertos : son 1.367 los cuerpos y restos humanos recuperados en los 15 municipios declarados zonas de desastre prioritario.

Solo 102 víctimas han podido ser entregadas hasta ahora a sus familias, mientras las autoridades mantienen un amplio operativo para identificar los restos recuperados, muchos de ellos enterrados de forma temporal en lugares como Gokarna o Pokhara después de tomar muestras genéticas.

Según la Policía nepalí, las autoridades han recogido hasta la fecha 2.698 muestras de ADN, de las cuales 1.286 corresponden a los restos mortales hallados y 1.412 a familiares que buscan a sus seres queridos, incluidas muestras tomadas en el extranjero para tratar de identificar a turistas desaparecidos.

El operativo de identificación y gestión de los cadáveres se desarrolla tanto en instalaciones improvisadas en las zonas montañosas como en los principales hospitales y morgues del país, con el apoyo sobre el terreno de especialistas enviados por China, India y Corea del Sur.

Mientras tanto, más de 3.600 personas permanecen desplazadas en 37 centros de acogida temporal en Nuwakot, Rasuwa y Dhading, donde la contaminación del agua y el hacinamiento han elevado el riesgo de enfermedades como el cólera.

Destrucción de puentes y carreteras

La destrucción de puentes y carreteras dificulta además el abastecimiento de decenas de comunidades aisladas, donde algunos comercios han agotado sus existencias, mientras toneladas de ayuda humanitaria permanecen bloqueadas en nodos logísticos como Bidur y Dhunche por las dificultades para distribuirla hasta las zonas incomunicadas.

Más de 21.000 efectivos movilizados en todo continúan las operaciones de búsqueda entre el lodo y en las galerías de centrales hidroeléctricas como Upper Trishuli-1, donde se cree que cientos de trabajadores quedaron atrapados tras la avalancha. Efe