Cómo una red clandestina de abogados alienta a migrantes a fingir ser homosexuales para obtener asilo en Reino Unido

La BBC descubrió que existe una industria clandestina de bufetes de abogados y asesores que cobra miles de libras por ayudar a los migrantes a fingir que son homosexuales con el fin de permanecer en Reino Unido.

En la primera parte de una importante investigación encubierta, revelamos cómo a los migrantes a quienes les está por vencer la visa se les proporcionan historias falsas y se los instruye sobre cómo obtener pruebas falsas, incluyendo cartas de apoyo, fotografías e informes médicos.

Estos luego solicitan asilo alegando que son homosexuales y que temen por su vida si regresan a Pakistán o Bangladesh.

En respuesta a nuestros hallazgos, el Ministerio del Interior declaró: "Cualquiera que sea sorprendido intentando abusar del sistema se enfrentará a todo el peso de la ley, incluida la expulsión de Reino Unido".

El proceso de asilo de Reino Unido ofrece protección a las personas que no pueden regresar a sus países de origen porque correrían peligro, por ejemplo, en países como Pakistán y Bangladesh, donde las relaciones homosexuales son ilegales.

Sin embargo, la investigación de BBC News revela que este proceso está siendo explotado sistemáticamente por asesores legales que cobran honorarios a los migrantes que desean permanecer en el país.

A menudo se trata de personas cuyos visados de estudiante, de trabajo o de turista han caducado, y no de quienes acaban de llegar al país en pequeñas embarcaciones o a través de otras rutas ilegales.

Este grupo representa ahora el 35% de todas las solicitudes de asilo, que superaron las 100.000 en 2025.

Tras recopilar pruebas iniciales, incluidas denuncias, enviamos a reporteros encubiertos para investigar hasta qué punto los asesores de inmigración estaban dispuestos a ayudar a las personas a presentar solicitudes de asilo falsas.

Los reporteros se hicieron pasar por estudiantes internacionales de Pakistán y Bangladesh cuyos visados estaban a punto de caducar.

La investigación reveló lo siguiente:

Un bufete de abogados cobraba hasta 7.000 libras (US$9.500) por presentar una solicitud de asilo falsa y prometía que las posibilidades de que el Ministerio del Interior la rechazara eran "muy bajas".

Los solicitantes de asilo falsos visitaban a médicos de cabecera fingiendo estar deprimidos para obtener pruebas médicas que reforzaran sus casos; uno de ellos incluso mintió diciendo que era VIH positivo.

Una asesora de inmigración se jactó de haber pasado más de 17 años ayudando a presentar solicitudes falsas y dijo que podía conseguir que alguien fingiera haber tenido una relación sexual homosexual con un cliente.

A nuestro reportero encubierto le dijeron incluso que podría traer a su esposa desde Pakistán una vez que obtuviera el asilo en Reino Unido y que ella podría entonces presentar una solicitud falsa haciéndose pasar por lesbiana.

Un abogado vinculado a otro bufete le dijo a un reportero encubierto que había ayudado a personas a fingir ser homosexuales o ateos para obtener asilo con éxito. Se ofreció a ayudar con una solicitud falsa a cambio de una tarifa de 1.500 libras (US$ 2.000) y dijo que crearía pruebas por un costo adicional de entre 2.000 y 3.000 libras (US$2.700 y US$4.000).

"Aquí nadie es gay"

Un martes por la noche, en un centro comunitario situado en un tranquilo rincón de Beckton, en el este de Londres, más de 175 personas se han reunido para asistir a un evento.

Algunos han viajado desde lugares tan lejanos como el sur de Gales, Birmingham y Oxford para asistir a una reunión organizada por Worcester LGBT, que se describe a sí mismo como un grupo de apoyo para solicitantes de asilo gays y lesbianas.

BBC Más de 175 personas se reunieron en un evento organizado por Worcester LGBT.

El sitio web del grupo indica que solo son bienvenidos los solicitantes de asilo que sean realmente homosexuales.

Pero los hombres que salen en tropel por las puertas del centro hacia la acera admiten sin reparos a nuestro reportero encubierto que no todo es lo que parece.

"La mayoría de la gente aquí no es gay", dice un hombre llamado Fahar.

Otro, que se hace llamar Zeeshan, va más allá.

"Aquí nadie es gay. Ni siquiera el 1% es gay. Ni siquiera el 0,01 % es gay".

El recorrido de nuestro reportero encubierto hasta la reunión del grupo comenzó a finales de febrero, cuando se puso en contacto con Mazedul Hasan Shakil, asistente legal en Law & Justice Solicitors, un bufete de abogados especializado en inmigración con sede en Birmingham y Londres.

Además de su trabajo legal, Shakil es también el fundador y presidente de Worcester LGBT. Hasta hace poco, utilizaba el sitio web del grupo comunitario para promocionar su trabajo legal.

Durante una breve llamada telefónica, Shakil le dijo al reportero encubierto que para solicitar asilo tenía que temer ser perseguido y que no parecía tener motivos para hacerlo.

Pero a las pocas horas, de la nada, el reportero recibió una llamada de alguien que se presentó como Tanisa.

Cuando la conversación había pasado al urdu, ella se mostró mucho más entusiasmada por ayudar a nuestro reportero a quedarse en el país, y le explicó cómo podía solicitar asilo alegando que era gay.

Cuando él le dijo que no era gay, ella le respondió: "Escúchame. Nadie es quien dice ser. Solo hay una salida para poder vivir aquí ahora y es precisamente el método que todos están adoptando".

No quiso revelar quién le había pasado su número, pero pudimos identificar a Tanisa Khan, quien trabaja como asesora de Worcester LGBT, a partir de su foto de perfil de WhatsApp y su nombre.

"Un paquete integral"

Esa noche, el reportero encubierto se desplazó a Forest Gate, en el este de Londres, para una consulta inicial con Tanisa.

La primera reunión no tuvo lugar en las oficinas del bufete de abogados que ella utilizaría más adelante, sino en su propia casa. Lo invitó a pasar y lo llevó arriba, a una habitación.

"En este momento solo hay una vía para conseguir una visa y está abierta, explicó Tanisa, sentada en el borde de la cama.

"Es la visa de asilo... se basa en los derechos humanos y se llama caso gay o de pareja del mismo sexo. No hay esperanza para ninguna otra visa".

Tanisa enfatizó que lo que le proponía requeriría esfuerzo, ya que el reportero tendría que memorizar una historia inventada para su entrevista con el Ministerio del Interior.

"Tú eres quien tiene que ir y rendir el examen. Yo estoy aquí para preparar todo para ti, pero al final eres tú quien tiene que ir", le dijo.

Lo que siguió durante 45 minutos en la habitación de Tanisa fue una muestra de lo sofisticado que puede ser el engaño en algunas solicitudes de asilo falsas y, por lo tanto, lo difícil que puede resultar para los funcionarios detectarlo.

Los solicitantes de asilo deben pasar por una entrevista de selección inicial con el Ministerio del Interior y, posteriormente, por una exhaustiva "entrevista de fondo" que dura varias horas, durante la cual se analizan sus solicitudes.

Las decisiones del Ministerio del Interior de rechazar a un solicitante de asilo pueden ser impugnadas, y potencialmente revocadas, ante los tribunales.

"No hay ningún control para averiguar si la persona es gay", le dijo Tanisa a nuestro reportero encubierto.

"Lo principal es lo que digas. Solo tienes que decirles: "Soy gay y esa es mi realidad".

"Hay muchas organizaciones aquí donde hay personas como tú que no son homosexuales, pero están solicitando la visa. No estás solo", le aseguró ella.

A continuación, explicó cómo funcionaría el engaño.

"El enfoque que seguiremos es el siguiente: te prepararé a fondo para la entrevista elaborando un dossier completo para ti, que incluirá fotografías tuyas en discotecas, otras pruebas de apoyo, una carta de la organización y cartas de apoyo adicionales, para que estés totalmente listo cuando te envíe a la entrevista".

Tanisa, quien afirmó haber pasado más de 17 años ayudando a presentar solicitudes falsas, explicó que las fotografías tomadas a nuestro reportero en eventos LGBT y las entradas que él comprara para asistir a ellos servirían como prueba para su solicitud.

"Te daré una carta de alguien, junto con la cual tomaremos algunas fotografías, y esa persona escribirá que ha mantenido relaciones sexuales contigo", añadió.

Getty Images "Cualquiera que sea sorprendido intentando abusar del sistema se enfrentará a todo el peso de la ley, incluida la expulsión de Reino Unido", dijo el Ministerio del Interior tras conocer la investigación de la BBC.

El servicio de Tanisa tenía un precio —2.500 libras (US$3.400)— con la advertencia de que el costo aumentaría en el improbable caso de que la solicitud de nuestro reportero fuera rechazada por el Ministerio del Interior y se presentara una apelación ante los tribunales.

Una solicitud exitosa valdría la pena el trabajo involucrado, explicó.

"Puedes vivir aquí y trabajar, y también tienes derecho a solicitar prestaciones".

Pero si su solicitud de asilo tenía éxito, ¿qué significaría eso para su esposa en Pakistán?, preguntó nuestro reportero, si ya le había dicho al Ministerio del Interior que era gay?

"Si la traes aquí, también le pediremos asilo", respondió Tanisa.

"Una vez que esté aquí, podemos convertirla en lesbiana".

Aporte de pruebas

Tanisa no es una asesora de inmigración autorizada y, por lo tanto, es ilegal que ofrezca asesoramiento en materia de inmigración.

Se mostró evasiva respecto a su relación con el asistente legal al que habíamos llamado esa mañana, limitándose a decir que trabajaba con él.

"Se supone que los abogados y demás profesionales del sector deben mostrarte el camino. Sin embargo, el trabajo de campo propiamente dicho no es algo de lo que se encarguen", explicó, refiriéndose aparentemente a la tarea de falsificar pruebas.

"Nosotros nos encargamos del trabajo de campo".

Pero sus vínculos con Shakil se hicieron más evidentes durante dos reuniones posteriores, ambas celebradas en las oficinas de Law & Justice en Ilford, el bufete de abogados donde trabaja Shakil.

"Trabajo con un abogado, así que uso su oficina", explicó.

Durante una reunión, nuestro reportero encubierto pidió que le presentaran a Shakil para agradecerle que le hubiera presentado a Tanisa, y lo llevaron a una sala contigua donde le dio la mano a Shakil.

Tanisa también explicó el papel desempeñado por Worcester LGBT, a la que se refirió como "nuestra organización" y que afirma en su sitio web haber sido "reconocida oficialmente por el Ministerio del Interior... reconociendo nuestra continua contribución al apoyo de los solicitantes de asilo LGBT+ en todo Reino Unido".

Tanisa le dijo al reportero que debía asistir a la próxima reunión, que se celebraría a principios de abril, y le comentó que allí habría personas como él que con casos falsos y que "también habrá casos genuinos".

"Esta reunión es esencial porque se te exige que proporciones pruebas al Ministerio del Interior que demuestren que, si eres gay, estás efectivamente afiliado a una organización gay", le dijo.

Y le dijo que Worcester LGBT podría emitir una carta que él podría usar como prueba para su solicitud.

"Emitiremos una carta por nuestra parte en la que se indique que tú… eres nuestro miembro, uno auténtico, afiliado a nosotros y alguien a quien conocemos personalmente. Este tipo de prueba es muy sólida".

Le mostramos nuestras grabaciones a Ana González, una abogada experta en inmigración con 30 años de experiencia. Ella dijo que Tanisa estaba claramente infringiendo la ley, "cometiendo fraude al fabricar una solicitud para dársela a esta persona".

"Gente así solo está complicando las cosas a los solicitantes de asilo y refugiados legítimos que hay por ahí", afirmó González.

"Sobre todo en el caso de algo tan intangible como ser LGBTI, porque cuando eres víctima de tortura, cuando te suceden ciertas cosas, a menudo hay una forma de demostrarlo de manera objetiva.

"En el caso de la comunidad queer, no es así. Se basa únicamente en el contacto, en cómo te presentas y en lo convincente que puedas ser ese día en particular, independientemente de si estás diciendo la verdad o no".

Después de que BBC News se pusiera en contacto con ella por sus comentarios al reportero encubierto, Tanisa culpó a las dificultades de comunicación por un "malentendido" y dijo que no habla urdu con fluidez.

Negó haber aconsejado al reportero que presentara una solicitud falsa o haberse ofrecido a crear pruebas falsas.

Shakil dijo que le pasó los datos del reportero encubierto a Tanisa sin saber ni sospechar que ella se ofrecería a fabricar una solicitud de asilo.

Dijo que Worcester LGBT no creaba ni respaldaba pruebas falsas en las solicitudes de asilo y que no le correspondía a la organización determinar si una persona era realmente gay.

Worcester LGBT estaba llevando a cabo una investigación sobre la conducta de Tanisa y que ella no tenía autoridad para tomar decisiones dentro del grupo, agregó Shakil.

El bufete Law & Justice Solicitors afirmó que Tanisa no tenía ninguna relación profesional con la firma y que estaba investigando "cualquier posible acceso no autorizado" a su oficina de Londres.

Afirmó que nuestro reportero encubierto nunca fue registrado como cliente de la firma.

Al mismo tiempo que se reunía con Tanisa, nuestro reportero encubierto también concertó una cita con un asesor del bufete Connaught Law, que tiene sus oficinas en el corazón del distrito legal de Londres.

Allí se reunió con Aqeel Abbasi, asesor jurídico sénior de Connaught.

Abbasi le dijo a nuestro reportero que podía ayudarlo a permanecer en el país y parecía dispuesto a indicarle cómo fabricar pruebas para una solicitud falsa.

Prometió que la probabilidad de que el Ministerio del Interior rechazara la solicitud era "muy baja".

Getty Images Una asesora de inmigración se jactó de haber pasado más de 17 años ayudando a presentar solicitudes falsas para que sus clientes pudieran permanecer en Reino Unido.

Le dijo que sus honorarios serían de 7.000 libras (US$9.500) y que, una vez pagados, su oficina se pondría en contacto con el reportero encubierto para guiarlo a través del proceso y explicarle el tipo de pruebas requeridas.

Esto incluiría aconsejarle sobre "adónde ir o qué acciones específicas llevar a cabo".

"Se deben proporcionar y presentar pruebas de sus asociaciones y clubes", explicó Abbasi.

"A dónde van, dónde se encuentran sus clubes gay".

En un momento dado, el reportero preguntó si tendría que ir a un club gay.

"Sí, tendrás que hacerlo", le dijo Abbasi.

"Pero yo no soy así", respondió el reportero.

Abbasi pareció divertirse con esto y dijo: "Tomaré algunas fotos desde allí".

El asesor legal también sugirió que el reportero encubierto tendría que encontrar a alguien dispuesto a hacerse pasar por su pareja masculina.

Cuando el reportero mencionó que tenía una esposa en Pakistán, Abbasi no tardó en proponer una coartada para explicarlo, alegando que las cosas eran "más abiertas" en Reino Unido que en Pakistán y que ahora tenía una pareja masculina.

"Te prepararemos una declaración y, una vez que la leas, entenderás exactamente cómo funciona", dijo Abbasi.

"Es un problema enorme"

Worcester LGBT celebra reuniones mensuales que atraen a asistentes de todo el país, muchos de los cuales parecen ser solicitantes de asilo falsos.

Pero no es el único grupo comunitario al que recurren los solicitantes de asilo que fingen ser homosexuales.

Ejel Khan, fundador británico de la Red Musulmana LGBT, con sede en Luton, afirmó: "Es un problema enorme.

"Hay gente que me ofrece dinero a cambio de cartas de recomendación de mi organización, pero nunca lo acepto. Todo mi trabajo es voluntario".

Khan comentó que algunos incluso le habían dicho: "No soy gay, pero quiero quedarme en este país".

Es difícil saber con precisión cuántas solicitudes de asilo podrían ser falsas.

Pero las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que los ciudadanos paquistaníes representan un número desproporcionado de las solicitudes presentadas por motivos de orientación sexual.

En 2023, el año más reciente para el que hay datos disponibles, se tomaron decisiones iniciales sobre 3.430 solicitudes de asilo de personas LGBT, y se presentaron casi 1.400 nuevas solicitudes de asilo basadas en la orientación sexual.

Alrededor del 42% fueron presentadas por ciudadanos paquistaníes, quienes representaron el mayor número de solicitudes de este tipo en cada uno de los cinco años anteriores.

Ese mismo año, los ciudadanos paquistaníes ocupaban solo el cuarto lugar entre las nacionalidades más representadas en el total de solicitudes de asilo y representaban apenas el 6% del total de solicitudes.

No hay datos más recientes sobre las solicitudes de asilo por motivos de orientación sexual.

Sin embargo, los estadísticos del Ministerio del Interior han observado en los últimos años un fuerte aumento en las solicitudes de asilo, en general, por parte de ciudadanos paquistaníes, así como de migrantes de Bangladesh e India, con visados de estudios o de trabajo.

Casi dos tercios de los solicitantes de asilo que alegaron persecución por motivos de orientación sexual vieron aceptadas sus solicitudes en la etapa inicial en 2023.

Ali (no es su nombre real) llegó originalmente a Reino Unido como estudiante desde Pakistán en 2011.

Acudió a una abogada en busca de asesoramiento antes de que expirara su visa tres años más tarde y afirma que ella le aconsejó inventar una historia de que era gay para solicitar asilo y poder permanecer en el país.

Dijo que ella "me aconsejó que visitara a mi médico de cabecera y demostrara que sufría de depresión, específicamente debido a esta situación con la visa".

Y agregó: "En realidad no tomé las pastillas, pero ella insistió en que obtuviera la medicación para que pudiéramos presentar pruebas al Ministerio del Interior que demostraran que había entrado en un estado de depresión".

Una entrevista inicial con el Ministerio del Interior no salió bien y los prolongados recursos acabaron elevando sus gastos a más de 10 000 libras (US$13.500).

Ali participó en desfiles del Orgullo y visitó clubes gay más de 10 veces, tomando fotos para presentarlas como prueba siguiendo las instrucciones de su abogado.

BBC News también vio pruebas de que intentó sin éxito obtener una carta de apoyo de una organización benéfica para personas que viven con VIH después de asistir a reuniones allí y mentirles diciendo que tenía el virus.

Finalmente regresó a su hogar en Pakistán en 2019 debido al aumento de los costos legales, ocho años después de llegar al Reino Unido.

Cuando su esposa llegó a Reino Unido como estudiante internacional en 2022, se le impidió reunirse con ella debido a su propio intento fallido de solicitar asilo.

Pero nos contó que tres de sus amigos habían logrado obtener asilo mintiendo también sobre su sexualidad.

"Incluso se casaron en Pakistán y trajeron a sus esposas aquí, y ahora tienen hijos", dijo.

Normas de inmigración más estrictas

La diputada laborista Jo White, miembro de la comisión especial de Asuntos Internos, afirmó que el gobierno debe "tomar medidas enérgicas" contra los bufetes de abogados y los asesores señalados por la BBC.

La diputada por Bassetlaw declaró en el programa Today de BBC Radio 4 que esperaba que la policía investigara el caso.

"Es absolutamente esencial que el gobierno tome medidas enérgicas contra ellos. Espero que pruebas como estas lleguen directamente a la policía y que esta comience a actuar y desmantele la red".

También pidió al Ministerio del Interior que dejara de expedir visas de estudios a personas de Pakistán, tal como lo hizo el mes pasado con personas de Afganistán, Camerún, Myanmar y Sudán debido a lo que calificó como un abuso generalizado de las visas.

El secretario de Interior en la sombra del Partido Conservador, Chris Philp, dijo que la investigación de la BBC "pone al descubierto la estafa que subyace en muchas solicitudes de asilo" y que los asesores legales identificados "deberían ser procesados por fraude migratorio".

"Todo el sistema está podrido", añadió.

"El sistema de asilo debe reformarse por completo para que solo se conceda asilo a un número muy reducido de personas que se enfrenten a una persecución personal real y cuenten con pruebas fehacientes que lo respalden.

"Y a los inmigrantes ilegales se les debería prohibir por completo solicitar asilo".

Getty Images "Todo el sistema está podrido", señaló el secretario de Interior en la sombra del Partido Conservador, Chris Philp.

Imran Hussain, director de relaciones exteriores del Consejo de Refugiados, afirmó que era "deplorable que asesores sin escrúpulos se aprovechen de personas desesperadas y vulnerables con fines lucrativos, y que los responsables deben rendir cuentas".

Añadió: "Todos los días, en nuestros servicios de primera línea, trabajamos con refugiados LGBTQ+ de países como Uganda y Pakistán que han sufrido encarcelamiento, violencia y abusos simplemente por ser quienes son, y que han venido a Gran Bretaña para poder vivir de forma segura y abierta.

"Este tipo de abusos no deben utilizarse para socavar la credibilidad de las personas con una necesidad genuina de asilo".

En su respuesta a la investigación de la BBC, el portavoz de asuntos internos de Reform UK, Zia Yusuf, dijo: "Este es un escándalo indignante que debe investigarse con urgencia. Cualquier abogado que se descubra que está ayudando a presentar solicitudes de asilo falsas debería ser procesado.

"Los conservadores crearon un sistema de asilo defectuoso, plagado de lagunas, que ha permitido que millones de personas entren al país. Esas lagunas están siendo explotadas mediante solicitudes falsas, impulsadas por abogados con motivaciones políticas.

"Reform UK pondría fin a esta farsa. Abandonaríamos la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), reformaríamos el sistema de asilo y nos aseguraríamos de que quienes lo explotan se enfrenten a todo el peso de la ley".

La diputada liberal demócrata Anna Sabine declaró en el programa Politics Live de la BBC que cualquier persona implicada en el abuso del sistema de asilo debería "enfrentarse a todo el peso de la ley".

Añadió: "Esto plantea dudas sobre lo que está sucediendo en el Ministerio del Interior si se trata de un fenómeno a gran escala, y hay grupos LGBT que están tratando genuinamente de ayudar a personas que podrían querer venir aquí por esos motivos".

El Ministerio del Interior afirma que presentar una solicitud de asilo que implique engaño constituye un delito penal y que cualquier persona declarada culpable de ello en un tribunal puede ser encarcelada, tras lo cual podría ser deportada.

"Cualquier intento de hacer un uso indebido de las protecciones diseñadas para personas que huyen de una persecución real debido a su sexualidad es deplorable", declaró un portavoz a la BBC.

"El sistema de asilo se basa en sólidas salvaguardias para garantizar que cada solicitud sea evaluada de manera rigurosa y justa.

"Solo se concede protección a quienes cumplen los criterios establecidos. Se investigan activamente los abusos y se revisan continuamente los procedimientos para poner fin al uso indebido".

En marzo, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció cambios significativos en las normas de inmigración de Reino Unido, lo que significa que a los solicitantes de asilo en Reino Unido ahora solo se les ofrecerá protección temporal, y sus casos se revisarán cada 30 meses.

Un día después, durante una reunión con nuestro reportero encubierto, Tanisa se mostró segura de que estos cambios no dificultarían la obtención de asilo sobre la base de pruebas falsas.

Sin embargo, lo utilizó en un aparente intento por convencer a nuestro reportero de que no demorara su propia solicitud.

"Ya han hecho esto", advirtió. "¿Quién sabe qué más podrían hacer mañana o pasado mañana?"

A medida que el ambiente se relajaba hacia el final de la reunión, ella le hizo una petición a su cliente.

"Si conoces a alguien que necesite ayuda en el futuro, me lo traerás, ¿verdad?".

BBC

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FUENTE: BBC