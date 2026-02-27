Cómo se explica la "guerra abierta" entre Pakistán y Afganistán (y qué tiene que ver con ella el Talibán)

Pakistán lanzó una nueva serie de bombardeos contra las ciudades afganas de Kabul, Paktika y Kandahar, según informaron funcionarios gubernamentales, en medio de la intensificación de los ataques a través de la frontera entre ambos países.

Los bombardeos lanzados en la madrugada del viernes 27 de febrero sucedieron después de que el Talibán en Afganistán anunciara una importante ofensiva contra puestos militares fronterizos paquistaníes, el jueves en la noche.

Los dos países acordaron un frágil cese el fuego en octubre, tras mortales enfrentamientos en la frontera, pero las hostilidades se reavivaron en días recientes.

Ambas partes afirman haber infligido bajas severas al uno y al otro en los últimos choques.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó que su país tenía "la completa capacidad de aplastar cualquier ambición agresiva", mientras que el ministro de Defensa, Khawaja M Asif, declaró una "guerra abierta" contra el gobierno de Afganistán.

Los talibanes afganos indicaron que lanzaron la operación "a gran escala" el jueves en respuesta a los bombardeos de comienzos de la semana, que dicen mataron a por lo menos 18 personas.

¿Cuáles son las raíces históricas de la tensión y cuáles son algunos de los factores detrás de los renovados enfrentamientos?

Akhtar Gulfam/EPA/Shutterstock Un grupo de personas sostiene una pancarta que lee "Viva Pakistán" durante una manifestación de apoyo a las fuerzas armadas de ese país.

Las relaciones recientes entre Pakistán y Afganistán han sido turbulentas.

Antes del retiro de Estados Unidos de Afganistán en 2021, el antiguo gobierno de Kabul frecuentemente acusaba a Islamabad de facilitar los ataques del Talibán contra sus fuerzas, que aseguraban estaban siendo planeados en suelo pakistaní.

Durante este período, Pakistán negó tener vínculos con el Talibán, con el otrora portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní llamando dichas acusaciones "ridículas".

Pakistán tuvo un papel clave en posibilitar y negociar el Acuerdo de Doha que allanó el camino para la salida de EE.UU. de Afganistán y el rápido regreso al poder del Talibán.

Fue uno de los pocos países que reconoció oficialmente el gobierno talibán durante el primer período del grupo en el poder en Afganistán entre 1996 y 2001.

Pero las más recientes tensiones han demostrado que aún con el Talibán de vuelta en el poder en Afganistán, las relaciones entre los dos países continúa siendo frágil.

Talibán de los dos lados de la frontera

Pakistán ha señalado que el grupo Tehrik-i-Taliban Pakistán (TTP) -conocido también como el Talibán de Pakistán- está lanzando ataques contra el país desde su base en Afganistán y que el Talibán afgano no está haciendo nada para impedirlo.

"Desde que el Talibán asumió el poder en Afganistán, Pakistán esperaba que grupos como el TTP… no siguieran recibiendo el apoyo como antes, y que las condiciones en la frontera mejoraran, pero eso no sucedió", dijo a la BBC el exdiplomático pakistaní Masood Khan.

Esto puede no ser una sorpresa.

"Contrario a otros gobiernos, el Talibán afgano no es un gobierno tradicional. Llegaron al poder como un grupo vinculado históricamente al TTP", expresó a la BBC el analista y periodista Sami Yousafzai, que monitorea de cerca las relaciones Afganistán-Pakistán.

"Si Pakistán creía que el Talibán afgano eliminaría o expulsaría al TTP de Afganistán, esa es una expectativa poco realista", añadió.

Hussain Ali/Anadolu Agency via Getty Images La frontera entre Pakistán y Afganistán ha sido escenario de enfrentamientos en el pasado y la actual línea divisioria no es reconocida por Afganistán.

En octubre del año pasado, el ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqui, visitó Nueva Delhi, para restablecer los lazos diplomáticos con India, el rival de Pakistán.

Ese mismo mes, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, en una entrevista con el canal Geo News, acusó a Afganistán de "pelear un guerra subsidiaria para Delhi".

India ha negado de manera constante que apoya cualquier elemento antipakistaní dentro de Afganistán. Pero el deshielo entre India y Afganistán está siendo interpretado por observadores como Yousafzai como una "derrota simbólica" para Pakistán.

Los observadores comentan que India tiene la intención de invertir en la región mientras que el Talibán busca romper su aislamiento estableciendo relaciones con los países de la región.

Pero Yousafzai opina que eso no es tan simple: "La capacidad de India de dar apoyo técnico al gobierno talibán es limitada, pues Kabul opera bajo un estricto sistema ideológico yihadista".

Eso podría representar algún tipo de alivio para Islamabad.

¿Qué han dicho los otros países?

Funcionarios de Naciones Unidas han expresado preocupación frente a las recientes hostilidades, llamando al diálogo y la diplomacia para resolver las diferencias entre ambas partes.

China afirmó que estaba "profundamente preocupada" sobre la situación, según su Ministerio de Exteriores, que exhortó a las partes a "resolver sus diferencias y disputas a través del diálogo y la negociación".

El vecino Irán anunció que estaba dispuesto a mediar en el diálogo entre los dos países, como lo escribió su canciller Abbas Araghchi en X, instando a ambas partes a "resolver sus diferencias a través de una política de buen vecino y el diálogo".

Pakistán comparte una frontera de 2.600 km con Afganistán. También es sabido que lo que se conoce como la Línea Durand fue trazada arbitrariamente por los británicos en 1893 y es una línea fronteriza disputada por Afganistán y millones de pastunes étnicos que viven a lado y lado de la frontera.

Esto también ha llevado a los observadores a interpretar las continuas tensiones como arraigadas también en reclamos territoriales legítimos.

Miles de personas cruzan la frontera diariamente. A pesar del estado de las relaciones gubernamentales, las comunidades tribales viven en cada lado de la frontera, unidas por lazos familiares y sociales, aumentando la urgencia para que las relaciones entre los dos países se normalice.

Con reportaje adicional de BBC Global Journalism y BBC News Hindi

