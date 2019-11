Chile: "Me apuntó a la cara, me quedé mirándolo y me disparó en el ojo"

"(Un) Carabinero de las fuerzas especiales me apuntó directo a la cara, a 8 metros mío, quedé mirándolo fijamente y me disparó en el ojo". Terribles excesos de la policía de Chile: "Ojalá que mi ojo perdido sirva para que cambien las cosas en este país".