Lula aseguró frente a los 27 gobernadores del país que los asaltantes reclamaban un golpe de Estado

"El resultado electoral se dio y fue respetado por gran parte de la sociedad, pero algunos perdedores no lo aceptaron y están en la calle. ¿Qué exigen? Están frente a los cuarteles en casi todo el territorio nacional reclamando un golpe de Estado", declaró Lula.



En este sentido, el mandatario reiteró que los participantes del asalto "no tenían una agenda de reivindicaciones", sino que solamente querían "un golpe".



"No es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió", sostuvo Lula en referencia a los campamentos de cientos de simpatizantes del exdirigente del país Jair Bolsonaro frente a los cuarteles del Ejército.



"Fue muy difícil para nosotros conquistar la democracia en ese país. Necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad", agregó Lula a través de su perfil en la red social Twitter.

Hoje tive reuniões com os presidentes dos 3 poderes, comandantes militares, governadores dos estados e líderes de vários países. Todos unânimes na defesa e apoio a democracia no nosso país. Democracia sempre. Boa noite.



uD83DuDCF8: @ricardostuckert pic.twitter.com/Dw6iZlJs8R — Lula (@LulaOficial) January 10, 2023

Asimismo, el presidente criticó la negación del proceso electoral en el país, así como las dudas por las urnas electrónicas, o el rechazo al resultado.



En el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio de Planalto, los representantes de los estados se solidarizaron y ofrecieron su apoyo al gobierno federal, defendiendo la democracia y el diálogo para evitar una acción de este tipo en el futuro.



También participaron aliados del exmandatario Jair Bolsonaro, como el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y la vicegobernadora del Distrito Federal, Celina Leao, -ahora gobernadora interina, tras la suspensión temporal del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por su responsabilidad en el asalto.



De Freitas afirmó que "fue muy importante estar presente (en la reunión", ya que se trata de un "acto de solidaridad con los poderes constituidos", así como la democracia.



"Este encuentro de hoy significa que la democracia brasileña, después de los episodios de ayer, se fortalecerá aún más", agregó el gobernador del centro financiero de Brasil.