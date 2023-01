La increíble cantidad de informes de ovnis que investiga oficialmente Estados Unidos

El informe de 2022 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés), a cargo de Avril Haines, la primera mujer en ocupar esa función, afirma que se le han presentado 247 "fenómenos anómalos no identificados" desde junio de 2021, y reveló que tiene registros de otros 144 avistamientos de objetos aéreos sospechosos bajo examen.

Además, según el informe, otros 119 informes que habían sido archivados en registros antiguos de los últimos 17 años fueron desclasificados, dejando en 510 la cifra total.

La mayoría de los nuevos informes provienen de pilotos de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, precisó. De ellos, cerca de 200 tenían explicaciones "poco sorprendentes": eran globos, drones o el llamado desorden aéreo, que incluye aves, eventos climáticos y bolsas de plástico en el aire.

Pero otros no han sido explicados, según el documento del DNI, una versión no clasificada de un informe entregado al Congreso, este último sí clasificado. Esos son el foco de los exámenes del Pentágono, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la NASA sobre las preocupaciones, no de que sean naves espaciales alienígenas, sino capacidades de espionaje desconocidas de países rivales.

"Los 'fenómenos anómalos no identificados' (UAP, por sus siglas en inglés) continúan representando un peligro para la seguridad de vuelo y representan una posible amenaza de adversarios", aseguró el informe, refiriéndose a la recopilación de Inteligencia.

"Algunos de estos UAP no caracterizados parecen haber demostrado características de vuelo inusuales o capacidades de alto rendimiento, y requieren de un análisis más profundo", dijo.

El informe también reveló que muchos de esos incidentes aún inexplicables podrían provenir de fenómenos meteorológicos, sensores defectuosos o análisis erróneos por parte de humanos.

El informe se produjo después de años de presión del Congreso para que la comunidad militar y de inteligencia tomara en serio lo que antes se llamaban OVNIS u objetos voladores no identificados.

Al Ejército estadounidense le preocupa que algunos de los ovnis detectados por pilotos militares en el pasado puedan representar tecnologías de rivales estratégicos desconocidos para los científicos estadounidenses.

El Pentágono los llamó anteriormente “fenómenos aéreos no identificados”, pero ahora cambió la denominación a la de “fenómenos anómalos no identificados” para incluir de este modo fenómenos detectados en ámbitos aéreos pero también espaciales y marítimos.

En 2020, el Pentágono difundió un video aún inexplicable tomado por pilotos de la Marina de objetos que se mueven a velocidades increíbles, girando y desapareciendo misteriosamente. "Tomamos en serio los informes de incursiones en nuestro espacio, tierra, mar o espacios aéreos designados y examinamos cada uno", concluyó en ese comunicado el portavoz del Pentágono, Pat Ryder.