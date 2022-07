Halló un niño cubierto de hormigas en la basura: ¿qué hizo con él?

Jimmy Amisial, un joven estudiante norteamericano fue de vacaciones y vivió la historia de su vida. El joven estudia en la Universidad de Texas, Estados Unidos, y luego de oír un llanto, encontró un bebé cubierto de hormigas entre desechos.

El hecho, si bien ocurrió hace cinco años, ha vuelto a tomar trascendencia, pues Jimmy está completando trámites para poder adoptar al niño que encontró en su país natal, Haití.

Así, Jimmy, de 27 años, halló al entonces bebé de cuatro meses, con hormigas y lo llevó hasta el hogar de su madre, Elicie Jean. Allí, lo limpiaron, le pusieron ropa y le dieron alimento, para luego buscar atención profesional.

Ha publicado The Mirror, según testimonio de Jimmy, que el bebé, "estaba llorando y no tenía ropa puesta y pude ver el dolor en sus ojos, tenía que hacer algo. Me sorprendió que había gente alrededor del contenedor de basura reacia a ayudar".

Luego de conocido el caso, "la Policía comenzó una investigación para tratar de localizar a los padres del niño, pero nunca los encontraron. Frente a la ausencia de familiares cercanos, un juez le preguntó a Jimmy si deseaba ser el tutor legal del pequeño", aporta Rt.

El joven, divulga The Mirror, dijo al respecto: "Cuando me pidieron que lo criara, me quedé despierto durante días dándole vueltas, tratando de tomar una decisión. Ya estaba atrasado con mis cuotas universitarias y mi familia siempre ha tenido problemas para llegar a fin de mes. Pero yo no tuve un padre mientras crecía, y este pobre niño enfrentaba una vida de inestabilidad e incertidumbre".

Al final, Jimmy dio el sí y nombró al bebé Emilio Ángel.

Ahora, el niño vive en Haití con la madre de Jimmy, Eliece, en tanto su hijo pasa parte del año estudiando y el resto en Gonaives con su familia, según reveló The Sun.

"Emilio y Jimmy desarrollaron un vínculo tan profundo que el joven ya ha iniciado los trámites de adopción necesarios para convertirse formalmente en su padre. No obstante, se trata de un proceso costoso y, para finalizarlo, el estudiante necesita recaudar 30.000 dólares", cierra la agencia.

