Primeras declaraciones: los talibanes aseguran que no habrá venganza

Suhail Shaheen, portavoz del Talibán, ofreció una entrevista a la BBC donde aseguró que “no habrá venganza”.

Shaheen aseguró que son servidores del pueblo y del país y que los líderes talibanes “han dado instrucciones a nuestras fuerzas para que permanezcan a las puertas de Kabul, que no entren a la ciudad. Estamos esperando una transferencia pacífica del poder”.

Además, aseguró que “el poder debería ser entregado al Emirato Islámico de Afganistán y luego tendremos un gobierno islámico inclusivo donde todos los afganos tendrán participación. Participación significa que tendremos a otros afganos que formarán parte del futuro gobierno”.

Al mismo tiempo, aseguró que las mujeres podrán seguir estudiando: “Las mujeres pueden tener acceso a la educación y al trabajo. Por supuesto tienen que vestir el velo ,hijab. Hay muchos tipos de hijab, burkas son solo uno de ellos”.

Además, aseguró que no es verdad que se persiga a quienes trabajaron para las fuerzas de Occidente: “hay muchos rumores y falsas declaraciones de nuestros oponentes con el objetivo de difamarnos. No, no hay represalias, no hay venganza”, aunque reconoció que puede haber algún exceso que sería investigado. ”Cada caso específico debería ser investigado a fondo. Lo que yo le estoy hablando es de nuestras políticas. Esas son las políticas que estamos siguiendo y todos nuestros miembros deberían estar siguiéndolas”.

Por otro lado, aseguró que existirá una policía religiosa que “estará para ayudar a la gente, habrá mecanismos. Si se producen cosas inadecuadas, eso será corregido y las personas serán removidas”.

Además, informó que el tipo de gobierno será “islámico, hemos luchado por eso. En segundo lugar, si hay conductas inadecuadas, eso será visto, revelado, y será corregido para que no haya injusticias”.

Fuente: BBC