¡Venció al sistema!: no paga la hipoteca nunca y ni el banco ni el Gobierno lo pueden echar de su casa

En una época en la que los bancos generalmente son vistos como "los malos e la película" en el mundo hipotecario, la historia de un hombre estadounidense se siente como un acto de justicia divina. El caso, que se viralizó por estos días, tiene como protagonista a Guramrit Hanspal, quien hace 23 años no paga la hipoteca por su casa y no permite que lo desalojen.

¿Cómo lo hizo? No fue para nada fácil. Durante las décadas en las que se negó a abonar lo que le correspondía -sólo pagó una cuota por su casa- hizo de todo para evitar el desalojo: se declaró en quiebra en múltiples ocasiones y presentó varias demandas. Actualmente se ampara en una ley que le permite quedarse en su vivienda a pesar de que técnicamente no es el dueño.

Guramrit, de 52 años, compró la casa en 1998, pero sólo pagó una cuota de la hipoteca de 290 mil dólares que sacó para realizar la operación. Durante los últimos 23 años, dos bancos y una empresa de bienes raíces fueron dueños de la propiedad, pero nadie consiguió que el hombre la dejara, a pesar de batallas legales que duraron años y años.

En total Hanspal presentó cuatro demandas contra los dueños legales de la vivienda, y fue a la quiebra 7 veces. De hecho, es la ley de quiebra la que le permite quedarse en la propiedad, ya que en Long Island no se puede desalojar a alguien quebrado. La pandemia ayudó a que su caso no se resolviera, ya que los tribunales de ese estado se vieron sobrepasados de trabajo.

El estado de la casa

La casa está en mal estado, pero se ven autos de lujo en la entrada. Foto: David Wexler para el Daily Mail.

El edificio en sí parece estar en buen estado, aunque mientras se dirimía alguna de las muchas demandas se reveló que en el interior es otra historia. En el ingreso se puede ver un auto Mercedes-Benz último modelo y un Volkswagen.

Además de su espacioso jardín, la casa tiene tres habitaciones, dos baños y medio, garage para un auto y varios espacios comunes, que algunas fotos demostraron que no están para nada bien cuidados. Si bien no es una mansión, no es para nada una propiedad pequeña.

Vencidos

La batalla legal lleva 23 años, y los actores que participaron fueron varios. De un lado está Guramrit Hanspal, y del otro las diferentes entidades que intentaron echarlo. Los bancos Washington Mutual y Chase y el grupo de bienes raíces Diamond Ridge hicieron todo lo posible para sacarlo.

En diferentes oportunidades llegaron ofertas económicas que buscaban que abandonara la propiedad, pero nada convenció al hombre. Diamond Ridge se comprometió a pagarle 20 mil dólares si se iba cuando compraron la casa en el 2018. No lo consiguieron, y hasta el momento llevan pagado más de 150 mil dólares en costos legales, y 50 mil dólares en impuestos a la propiedad.

No se sabe cómo terminará la historia. Por lo pronto, el hombre que se enfrentó a dos bancos no tiene intenciones de irse, y aparentemente tendrán que pasar algunos meses para que su caso tenga novedades.