Perú sigue en vilo a la espera de la proclamación del nuevo presidente

Perú vivió hoy, 16 días después del balotaje, otra jornada de ansiedad ante la falta de proclamación del presidente electo, que demorará varios días más, mientras la Justicia Electoral anunció el comienzo de la última etapa de resolución de las apelaciones sobre actas de votación presentadas por los dos partidos.



El sindicalista de izquierda Pedro Castillo venció a la populista de derecha Keiko Fujimori por 44.240 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos (50,125% a 49,875%), según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero para ser proclamado es preciso que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluya la revisión de los recursos.



El JNE informó que ya completó la resolución de las apelaciones sobre soluciones de los jurados electorales regionales y comenzará mañana a analizar los pedidos de nulidad de actas electorales, en todos los casos en audiencias públicas y televisadas.



El organismo detalló que los recursos por resolver son 202 y que mañana sus magistrados debatirán y votarán acerca de 10 de ellos, según la agencia de noticias Andina.



Mientras tanto, el equipo técnico de Perú Libre (PL, el partido de Castillo) criticó la estrategia judicial anunciada en los últimos días por Fuerza Popular (FP, la agrupación de Fujimori).



Al respecto, FP informó que presentó esta tarde ante el Poder Judicial un recurso de hábeas data con el objeto de que la ONPE publique la lista de todas las personas que votaron el 6 de este mes en cada mesa, con sus firmas y sus huellas dactilares.



"Es el derecho de millones de peruanos acceder a la lista de electores por mesa de sufragio para verificar todas las irregularidades que hemos denunciado ante el JNE", justificó Fujimori en Twitter.



“Se están presentando recursos y acciones de amparo con mala fe procesal”, con las cuales se está “pretendiendo un fraude procesal”, afirmó el abogado Julián Palacín, de PL, a la radio RPP.



“El día que el JNE termine de revisar las apelaciones y proclame al presidente, nosotros aceptaremos esa decisión”, sostuvo el abogado Miguel Torres, miembro del equipo técnico de Fujimori, a la misma emisora.



La presidenta del Consejo de Ministros (jefa del gabinete), Violeta Bermúdez, reiteró que “no hay ningún indicio” de irregularidades en el proceso electoral y que tanto las cinco misiones de observadores internacionales como la Defensoría del Pueblo y la ONG local Transparencia aseguraron que los comicios “se realizaron con normalidad”.



“A la ciudadanía le pido tranquilidad y que nos informemos de las fuentes confiables porque hay informaciones no bien intencionadas; les pido tener calma y dejar al JNE que termine con su trabajo”, exhortó Bermúdez en un acto oficial en el departamento norteño La Libertad.



Los informes preliminares de las misiones de observadores electorales internacionales que verificaron el balotaje, divulgados el último fin de semana, destacaron la transparencia y la imparcialidad del JNE y la ONPE.



Se trata de las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercosur, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) y el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus).



En total, esas entidades acreditaron 160 observadores para verificar el trabajo de las autoridades de mesa, apoderados y fiscales, antes, durante y después de los comicios.



En ese contexto, cientos de militares retirados -muchos de ellos vestidos de uniforme y hasta portando sables- se manifestaron hoy en una plaza de Lima contra el supuesto “fraude” y contra el “comunismo” que atribuyen a Castillo, según la agencia de noticias AFP.



La semana pasada, grupos de oficiales retirados divulgaron cartas en las que se pronunciaron contra el presunto fraude y, al menos en una de ellas, incitaron a las Fuerzas Armadas a intervenir en la situación, lo que fue considerado “inaceptable” por el presidente Francisco Sagasti, quien pidió al Ministerio Público que investigara el caso para “determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional”.



Entre los firmantes de una de esas cartas estaban los generales retirados Francisco Morales Bermúdez y Walter Martos, expresidente de facto (1975-80) y exministro de Defensa y ex jefe de gabinete (2019-20), respectivamente, así como en la manifestación de hoy estuvo presente el civil Ántero Flores Aráoz, quien fuera presidente del Congreso (2004-05), ministro de Defensa (2007-09) y fugaz jefe del gabinete (2020).



Por otra parte, la ansiedad por la resolución del proceso electoral quedó de manifiesto hoy con la publicación de dos encuestas que reflejaron una alto grado de desconfianza de la ciudadanía en la actitud de los dos candidatos presidenciales y en la tarea de las autoridades electorales.



Con respecto a los candidatos, 69% desaprueba la actuación posterior al balotaje de la populista de derecha Keiko Fujimori y 49% rechaza la del sindicalista de izquierda Pedro Castillo, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado por el diario limeño La República.



Además, 53% cree que las denuncias efectuadas por Fujimori acerca de un supuesto fraude no son veraces y fueron hechas con el fin de desconocer los resultados oficiales, que adjudicaron el triunfo a Castillo por estrecho margen, de acuerdo con esa investigación.



Asimismo, 65% de los peruanos cree que sí hubo indicios de fraude y 51% opina que el JNE “no está actuando con imparcialidad frente a los resultados electorales”, según una encuesta de la firma Datum divulgada por la televisora local Panamericana.