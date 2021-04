Postpandemia: España estudia si es posible trabajar 4 días a la semana

¿Qué tipos de marcas culturales y existenciales nos dejará esta pandemia?

¿Cómo asumirá la especie esta experiencia tan singular? Sin dudas, ya no seremos los mismos.

Lo que hacemos con nuestro tiempo, será objeto de definiciones.

Testimonio

Alba es camarera en un restaurante de Madrid. Trabaja cuatro días a la semana. Una jornada laboral más corta le permite seguir estudiando para ser profesora:

"Te permite tener más tiempo. Al final son tres días libres en vez de dos", explica Alba herrero, empleada de La Francachela.

Las propietarias de La Francachela decidieron adoptar la jornada de 32 horas tras el primer confinamiento, cuando tuvieron que trabajar al tiempo que cuidaban de sus hijos. Eso les hizo reflexionar sobre la importancia de la conciliación familiar:

"La vida privada es parte de la economía. También hay que cuidarla, y ponerla en primer plano", reflexiona María Álvarez, copropietaria del establecimiento.

Con una reorganización de horarios, e introduciendo pequeñas mejoras tecnológicas como recibir las comandas por Whatsapp, Alba hace ahora su trabajo en menos horas, sin ver reducido su salario.

"Ahora somos una empresa mucho más eficiente gracias a nuestra exigencia de adoptar una semana laboral de cuatro días. Esto nos ha obligado a repensarnos para poder cumplir nuestro objetivo", continúa María Álvarez.

Tiempo

Una experiencia piloto analizará las posibilidades de implantar la jornada de 32 horas a nivel nacional. Más país, el partido político detrás de la iniciativa, cree que puede convertirse en el paradigma del mundo postpandemia, donde las empresas deberán ser más competitivas, y los trabajadores buscarán dar más sentido a sus vidas:

"Nadie es libre, si no tiene tiempo. Y estamos viviendo una vida donde no hay tiempo para nada. Vivimos una vida estresante que consiste en ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, y el fin de semana aprovechamos para hacer las compras. Terminamos agotados y comenzamos de nuevo el lunes. Y eso no es la vida", sentencia el diputado de Más país Íñigo Errejón.

La jornada de cuatro días también podría ayudar al medio ambiente, al reducir los traslados semanales de los trabajadores.

Mas de la mitad de los españoles trabaja más de 40 horas a la semana. Para algunos, el Gobierno debería asegurarse de que nadie trabaje más de ocho horas, cinco días a la semana, antes de ir a jornadas más cortas.

Apagar

La pandemia ha movido el trabajo de la oficina a casa, permitiendo más flexibilidad horaria, pero los expertos avisan de que el teletrabajo también puede llevar a jornadas laborales interminables.

"Hay que apagar. En la oficina, pero también online. Se apaga, y punto. Hay que desconectar, para tener vida después del trabajo", razona José Luis Casero, Presidente de la Comisión Nacional para la racionalización de los horarios españoles.

Si la prueba piloto funciona, España podría convertirse en uno de los primeros países del mundo en adoptar la jornada laboral de cuatro días.

Euronews, Youtube.