Tras el adiós a “Cepillín”, un recorrido por su vida, obra y polémicas

Reconocido como el payasito de la tele, “Cepillín” marcó a varias generaciones enteras y se lo recuerda tras su fallecimiento a los 75 años el 8 de marzo de 2021. El actor, comediante y presentador de la televisión Ricardo González Gutiérrez nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León.



Cabe recordar que antes de convertirse en el memorable “payasito de la tele” estudió odontología en la ciudad de Monterrey. Durante años, participó en diversas campañas de higiene dental que estaban exclusivamente dirigidas a los niños.

Tras el reconocimiento en ellas, es que el actor terminó recibiendo una oferta laboral como conductor para un programa infantil que como consecuencia desde 1977 todos los fines de semana era visto por un gran público.

Tras seguir en la búsqueda de nuevas oportunidades, es que terminó consiguiendo que Televisa le diera un programa exclusivo y fue así que se consagró a la fama. A partir de allí llevó el nombre “El show de Cepillín” programa que recuerdan todos como el eterno payasito de la tele.

De ese programa se fueron desprendiendo otras grabaciones discográficas, de las cuales fueron surgiendo nuevos éxitos como: La feria de la Cepillín, Tomás, En el bosque de la China y la Gallina co-co-ua, entre otros.

Desde ese entonces, es que Cepillín se convirtió en uno de los rostros más reconocidos y amados de la televisión mexicana. Debido a su carácter crítico e irreverente, con los años Cepillín se terminó viendo envuelto en algunas polémicas en el mundo del entretenimiento.

Lamentablemente, la decisión de haber trabajado con algunos de los narcotraficantes más buscados de México, fue motivo de las fuertes críticas que recibió de parte de colegas y deportistas.

Para aquellos momentos, Ricardo admitió las diferentes presentaciones que realizó para algunos narcotraficantes mexicanos, como es el caso de Amado Carillo Fuentes “El señor de los cielos” y Caro Quintero.

Tras su decisión, en una oportunidad explicó: “Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso, no policía ni fiscal ni Ministerio Público”.

El famoso payasín también se justificó aclarando que: “El artista va a donde lo contratan. De repente te hablan ‘hay alguna fiesta acá en Hermosillo, cuánto, tanto’. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma”.

Dentro del recorrido de su vida, también se destacó que en su momento fue quien sostenía que tanto el cantante Juan Gabriel como la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, continuaban con vida, algo que muchos criticaron.

Hoy, tras el triste adiós y en un breve recorrido por su vida, obra y polémicas, se puede destacar que su paso por la tele tuvo más aciertos positivos que negativos, por eso se lo recuerda con amor y empatía.