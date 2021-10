Bronca en la maratón de Londres: matrimonio hizo trampa y lo pescaron

Monika Czarnecka, de 41 años, y su esposo Piotr, de 42, fueron fotografiados uno al lado del otro con los mismos números en la Maratón de Londres, lo que llevó a los organizadores a iniciar una investigación. La pareja también se enfrentó a una gran reacción en las redes sociales por hacer trampa.

Luego se corrió la versión de que solo la Czarnecka estaba registrada para postularse y que Piotr reprodujo su número para poder acompañarla en busca de "apoyo moral".

Monika Czarnecka dijo a MailOnline: “Realmente lamento lo que hemos hecho y no quería causar ningún daño. La afición fue increíble, y sus vítores y aplausos me ayudaron a terminar el maratón y me duele pensar que los he defraudado. Este era mi primer maratón y necesitaba el apoyo de Piotr porque estaba muy preocupada de no poder terminarlo".

A su vez, su marido Piotr reveló: “Fue idea mía y asumo toda la responsabilidad por ello. Sé que está mal y lo siento mucho, pero hice lo que hice para apoyar a mi esposa ".

"Los números de registro se distribuyen a los corredores antes de la carrera, lo que le dio a Piotr tiempo suficiente para reproducir el número 11250 que le fue entregado a su compañera. Los miembros de la comunidad de corredores con ojos de águila los vieron y se compartieron en línea instantáneas de la pareja corriendo uno al lado del otro", publicó The Sun.

Así, un portavoz de la Maratón de Londres confirmó: “Conocemos las imágenes que muestran a dos corredores con idénticos números y estamos investigando. Nos tomamos muy en serio cualquier incidente en el que un participante haga trampa o falsifique números".

En tanto, más de 80.000 personas participaron en la Maratón de Londres del pasado domingo.

Czarnecka terminó en el puesto 21 697 con un tiempo de 4 horas 40 minutos y 58 segundos. La pareja registró su tiempo de maratón en la aplicación para correr Strava al principio, pero pronto la borraron cuando sus acciones comenzaron a retumbar.

Una persona enojada en Twitter dijo: "De repente se puso muy tímida con Strava cuando mencioné esta foto y todas las demás y le sugerí que devolviera su medalla". Otra persona tuiteó: “He tenido 9 rechazos en 9 años. Este tipo de cosas es increíblemente frustrante. El año que viene es mi última oportunidad. No tengo ninguna esperanza ".

En tanto, otro dijo: "No es justo si estamos pagando alrededor de £ 200 por un lugar de caridad y obtienes virtuales o falsificaciones".

Czarnecka finalizó así: “No lo volveríamos a hacer. Es como si una turba de linchadores quisiera atraparnos, es horrible y me ha arruinado la vida. Solo espero que todo esto se olvide rápidamente. Cuando terminé el maratón, estaba tan feliz que no podía creer que lo había hecho. Tal vez fui egoísta al querer que Piotr estuviera a mi lado, pero quería compartir el momento con mi esposo. Lamento mucho que haya pasado todo esto".

TheSun.