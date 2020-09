Donald Trump reconoce que minimizó la gravedad del Covid-19 para "no crear pánico"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que intentaba contener el "pánico" y evitar la "histeria" en los mercados, cuando a principios de año minimizó la gravedad de la Covid-19, como revela el nuevo libro del periodista Bob Woodward.



"Soy un animador de este país. Amo a nuestro país. No quiero que la gente esté asustada. No quiero crear pánico. No quiero llevar a este país a la histeria", aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.



El mandatario reaccionaba así a la revelación divulgada este miércoles por el diario The Washington Post, e incluida en un libro que Woodward publicará la próxima semana, de que Trump sabía en febrero que la Covid-19 era una enfermedad especialmente "mortal", pero minimizó intencionadamente su gravedad en público.

La actitud adoptada por Trump es opuesta a la recomendada por los científicos, que piden evitar la "negación" como respuesta ante la situación.

En se sentido, consideran que “hay una tendencia de no asustar a la gente”, y creen que “sí se tienen que asustar. Las campañas tienen que ser más agresivas, si no se asusta no se va a lograr lo que se pretende, esto es fundamental. Está faltando la línea de bajada de responsabilidad ciudadana”.

En cuanto a su actitud y ante la consulta de si engañó deliberadamente a los estadounidenses sobre el peligro que suponía la pandemia, el Presidente respondió: "Con el objetivo de reducir el pánico, quizá fue así".

"No queremos dar saltos y empezar a gritar que tenemos un problema tremendo, asustar a todo el mundo (...). No queríamos provocar que los precios subieran a un nivel prohibitivo, así que en ese sentido estoy de acuerdo (en que minimicé las cosas)", afirmó Trump.