Preocupación: a un mes de su contagio, Berlusconi sigue dando positivo

El tres veces presidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi sigue dando positivo al coronavirus, un mes después de descubrir su contagio y de haber superado la neumonía bilateral que le produjo el virus.



El diario "Corriere della Sera" publica hoy que en la última prueba a la que sometió el empresario y líder del partido Forza Italia volvió a dar positivo.



Berlusconi ha tranquilizado a seguidores y amigos al explicar que se encuentra perfectamente, no tiene síntomas y se siente "como un león enjaulado", según el rotativo milanés.



En Italia es necesario dos pruebas negativas seguidas a la Covid-19 para poder ser considerado curado y dejar el aislamiento.



Berlusconi, que el 29 de septiembre cumplirá 84 años, fue dado de alta del hospital de San Raffaele, en Milán, hace 10 días, tras ser ingresado en la noche del 3 de septiembre con una neumonía bilateral.



Por el momento, el empresario ha tenido que pedir que se retrase el juicio en el que está imputado por presunto soborno de testigos ya que se encuentra en aislamiento y también tendrá que pasar sólo su cumpleaños.



"Puedo decir con satisfacción que esta vez también me he librado", dijo el líder de Forza Italia en una declaración a la prensa al salir del hospital, y añadió: "Esta ha sido la prueba más peligrosa de mi vida".