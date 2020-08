España: huelga de alumnos y docentes por la vuelta "insegura" a clases

Estudiantes y profesores de escuelas secundarias de toda España están en pie de guerra. Confirmaron una huelga para protestar contra la "improvisación" de las autoridades y la "inseguridad" con que comenzarán las clases por el riesgo de contagio del Covid-19.

El Sindicato de Estudiantes (SE) anunció hoy una huelga en la enseñanza pública para los días 16, 17 y 18 de septiembre. Su vocera, Coral Latorre, pidió que no se repita el "desastre" de la educación a distancia y se deje de "criminalizar" a los jóvenes por los brotes de coronavirus.

Todos los centros españoles de enseñanza permanecieron cerrados totalmente a los alumnos entre mediados de marzo y de junio, durante la cuarentena para contener la epidemia.

Para no perder el último trimestre escolar, las administraciones regionales -las encargadas de gestionar la educación en España-, centros y profesorado trataron de sustituir las clases presenciales por la educación a distancia, aunque con un resultado muy desigual, dado que había estudiantes que no disponían de los equipos informáticos ni de la conexión a internet necesarios.



Faltan menos de dos semanas para que 8,2 millones de estudiantes no universitarios comiencen las clases en España y la inquietud en los docentes, las familias y el estudiantado es generalizado.



El planteo llegó hasta el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien dijo que el cursado debe iniciarse "con normalidad. Los centros educativos van a ser seguros frente a la Covid-19".

Cada gobierno regional anunció planes propios preventivos: pruebas PCR para el profesorado, grupos escolares con menos alumnos, clases semipresenciales y a distancia o contratación de más docentes.

En Madrid, los sindicatos de profesores no universitarios aseguraron a través de un comunicado que la huelga se realizará como una forma de protesta ante lo que consideran "inacción" del Gobierno regional que, según su criterio, no previó "ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos",

Las medidas que exigen

Frente a una situación que consideran que pone en peligro a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad madrileña, los docentes tienen una serie de planteos y propuestas.

Por eso exigen medidas como reducir la cantidad de alumnos por aula para poder respetar las distancias de seguridad, un aumento de las plantillas del profesorado, un aumento del personal de limpieza, una dotación en todos los centros de personal de enfermería, y un aumento de los recursos para la atención a la diversidad en todos los centros.