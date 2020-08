Italia: alerta por el “deterioro progresivo” de la situación epidemiológica

Luego de registrar 1.071 nuevos casos en las últimas 24 horas, los responsables de la salud italiana, informaron que hay una tendencia a deterioro de la situación epidemiológica.

Además, confirmaron la muerte de dos pacientes ayer y que 942 enfermos están hospitalizados con síntomas y 64 están en cuidados intensivos.

El aumento de casos se da principalmente en la región de Lacio, que incluye la capital Roma, con 215 positivos y que es la cifra récord en esta región, incluso considerando los peores meses de la pandemia.

Según el consejero regional de Salud, Alessio D´Amato, el 61 % de los casos está relacionado con la vuelta de vacaciones desde el extranjero, sobre todo desde la isla Cerdeña.

"Fundamentalmente son jóvenes y asintomáticos. En esta fase el problema no son las hospitalizaciones ni los cuidados intensivos, esto está bajo control y no estamos preocupados, pero hay que bloquear a tiempo la cadena de transmisiones para que no se disemine el virus en el ámbito familiar", comentó.