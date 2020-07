"En la zona más poblada de Santiago sólo quedan 5 camas disponibles"

En Chile la estrategia inicial de cuarentenas focalizadas no sólo no funcionó, si no que aunque el entonces Ministro de Salud Jaime Mañalich, lo intentó disimular alterando los números, produjo una escalada de casos que coloca al país trasandino como el sexto país con más contagios en el mundo, superando los 300.000 casos de coronavirus.

No les voy a mentir. Estamos de la perra. #COVID?19Chile — Jaime Mañalich (@jmanalich_) May 14, 2020

El Presidente Sebastián Piñera "se demoró y perdió tiempo" porque recién hace 60 días se ha dictado una cuarentena estricta, que fue lo único que ha funcionado, señala Felipe Tobar, periodista chileno, en comunicación con MDZ radio. En la región metropolitana dónde viven 8 millones de los 19 del vecino país, el confinamiento es extremo y sólo se puede "salir dos veces a la semana con permiso para hacer compras, pasear a las mascotas o eventualmente para ir al médico.

La ocupación de las unidades de Terapia Intensiva alcanzaron hace algunas semanas el 90% en la región metropolitana. Con un aumento notable de cantidad de casos, esa situación sólo empeora. Según relata el periodista Tobar "en las comunas más pobladas de Santiago de Chile sólo quedan 5 camas" disponibles.

La compleja situación que viven los chilenos durante esta pandemia supuso incluso un cambio de Ministro. Jaime Mañalich fue quien propuso a cargo de esa cartera a comienzos de la crisis sanitaria que se realizaran cuarentenas focalizadas o móviles sobre los barrios donde se testearan casos positivos de Covid-19.

Lo cierto es que se dio a conocer una diferencia notable entre los números que informaba el funcionario y los que brindó el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) dónde la cantidad total de decesos es más alta. La explicación radica en que el Gobierno "había tomado en consideración solamente a aquellas personas que fallecieron con un examen de Covid-19 positivo" y el DEIS los contempla aún cuando no tengan el PCR realizado. Esto supuso que Mañalich dejara el puesto y asumiera Enrique Paris.

Coronavirus: El Gobierno de @sebastianpinera en #Chile contabiliza a los muertos como "recuperados" porque "ya no contagian". pic.twitter.com/VBPbUBsoOC — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) April 12, 2020

Enrique Paris: "el actual Ministro de Salud se muestra más abierto al diálogo"

Felipe Tobar caracterizó a Jaime Mañalich como un hombre soberbio y señaló que Paris es en cambio una persona con una actitud más humilde, con más apertura para el diálogo y menos confrontativo con los medios de comunicación.

El periodista apunta como opinión personal que es muy importante que el funcionario actual no hable de tantas certezas ya que muchos "ya estaban hablando de nueva normalidad y a los pocos días se dispararon los números de contagiados y de muertos. El perfil de Paris, en este sentido, vino a descomprimir la situación con "el Colegio médico, la oposición y los medios de comunicación".

Una crisis que no da tregua

Chile ocupó la portada de buena cantidad de diarios alrededor del mundo con motivo de los casi dos meses de protestas enormes en las calles a fines del 2019. Allí se buscaba un cambio de fondo, con pedido incluso de modificar la constitución para avanzar en esas reivindicaciones. Desde antes de la pandemia, la actividad económica venía en descenso con cierre de empresas y aumento del desempleo. En este contexto nada auspicioso, el pedido de "quedarse en casa" en una sociedad dónde "si no salgo a trabajar, no como" fue un enorme detonante de malestar social. Hay que tener en cuenta que de los poco más de 8 millones que forman la masa de trabajadores en Chile, aproximadamente 1,7millones trabaja en la informalidad, según la información que brindó el periodista Felipe Tobar.

La estrategia de ayuda económica para los sectores más vulnerables que perdieron completamente su ingreso por el confinamiento fue muy similar a la implementada en Argentina. Se destinó un Ingreso Familiar de Emergencia de 490 dólares para cada familia en esta situación. Según nos comenta Tobar ese monto puede alcanzar para pagar algo de comida, pero no está ni cerca de cubrir un alquiler.

Entre los datos más alarmantes del impacto en términos económicos del coronavirus en Chile, es el desempleo. Los últimos resultados mostraban que el 11,2 de la población activa no tiene trabajo. Esto implica a 900.000 personas. Luego, señala el periodista Tobar, "hubo 600 mil más que se acogieron a la Ley de protección del empleo que protege más al empleador que al trabajador y es actualmente el seguro de Cesantía el que está pagando los salarios mientras dure este estado de emergencia. Lo que no se sabe es si luego que esto pase, esa gente recuperará su trabajo o no". De hecho, algunos estudios, afirma Tobar desde Santiago, ya los incluyen elevando el número de desempleo al 20 %.

La pandemia de Covid-19 se encontró en cada país con una situación político-social específica. En términos generales, en Latinoamérica vino a desnudar la profunda desigualdad social que existe en nuestros pueblos. Chile está considerado como el sexto país más desigual del mundo por la OCDE, sin embargo el saliente Ministro de Salud Jaime Mañalich asumió públicamente que recién en este contexto de emergencia sanitaria había notado la profunda desigualdad que hiere a la pueblo chileno.

Este tipo de declaraciones y la actitud del propio Presidente "Sebastián Piñera de salir a comprar vino cuando la gente está pasando hambre" han hecho ver a la gente la poca sensibilidad y empatía del gobierno sobre los flagelos que está atravesando la ciudadanía.

Escuchá la nota completa acá