Agencia espacial rusa: "Rusia no permitirá la privatización de la Luna"

Rusia no permitirá la privatización de la Luna, independientemente de quién provenga la iniciativa, ha declarado el jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin, en una entrevista al diario Komsomólskaya Pravda.

"En cualquier caso, no permitiremos que nadie privatice la Luna. Es ilegal, es contrario al derecho internacional", ha afirmado el jefe de Roscosmos.

Asimismo, Rogozin ha destacado que Rusia no busca participar en una carrera lunar con el país norteamericano. "La Luna nos interesa principalmente en términos de su origen y conservación como satélite de la Tierra. Pero la Luna no es nuestro objetivo final. No vamos a participar en una carrera lunar que se asemeje a una competencia electoral", ha señalado.

Además, el jefe de Roscosmos ha declarado que Rusia planea lanzar la misión Luna-25 en 2021. En 2024, la agencia espacial tiene previsto enviar el aparato Luna-26 a la órbita lunar y posteriormente lanzar el aparato pesado Luna-27, que comenzará a realizar trabajos científicos en la superficie del satélite y perforar el regolito lunar.

Trump firma una orden para la extracción de los recursos de la Luna

A principios de abril, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva referente a la explotación comercial de los recursos naturales de la Luna y otros cuerpos celestes.

El decreto ordena al secretario de Estado de EE.UU. oponerse a "cualquier intento, por parte de cualquier otro Estado u organización internacional, de considerar el Tratado de la Luna como un reflejo o expresión del derecho internacional consuetudinario".

Con ello se refiere a un acuerdo internacional —adoptado por una resolución de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1979 y suscrito por 11 países— que prevé, entre otros puntos, que la jurisdicción del satélite natural de la Tierra, así como de otros cuerpos celestes y sus órbitas cercanas, pertenece a la comunidad internacional.

RT