Las muertes por coronavirus superan ya las 1.000 en el Reino Unido

Otras 260 personas murieron de coronavirus en las últimas 24 horas en el Reino Unido, con lo que el total de fallecimientos alcanzó los 1.019, informaron hoy autoridades sanitarias, horas después de que otro ministro del gabinete se aislara por presentar síntomas de la enfermedad.



El parte diario, que además registra un total de 17.089 infectados en todo el reino, llegó un día después de que el primer ministro Boris Johnson y su ministro de Salud, Matt Hanckoc, anunciaran que tienen la enfermedad causada por el coronavirus surgido en China en diciembre pasado.



La noticia cayó como una bomba en el país, que todavía estaba conmocionado por el anuncio de esta semana de que el príncipe Carlos, el heredero al trono, también está infectado.



Hoy, el ministro británico para Escocia, Alister Jack, dijo que decidió aislarse en su casa y trabajar desde allí luego de haber experimentado tos y fiebre leve, síntomas compatibles con la Covid-19, la enfermedad que causa el virus, aunque aclaró que no se hizo la prueba diagnóstica.



“En las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas asociados con el coronavirus", dijo en un comunicado.



"En línea con directivas médicas, me aislaré y trabajará desde mi casa", agregó, citado por BBC.



El Médico Principal de Inglaterra, el profesor Chris Whitty, también dijo ayer que tenía síntomas similares a los de la enfermedad por coronavirus, pero no confirmó si estaba infectado o no.



La primera integrante del gobierno británico en dar positivo al coronavirus fue la viceministra de Salud, Nadine Dorries, a principios de este mes.



En cuanto a las muertes confirmadas, 935 ocurrieron en Inglaterra, 40 en Escocia, 38 en Gales y cuatro en Irlanda del Norte, según dijeron hoy las autoridades sanitarias.