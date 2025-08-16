Misiones cuenta con el primer Guía Profesional de Turismo Nacional sordo del país

Guillermo Levine egresó hace pocos días y marca un antes y un después en accesibilidad al convertirse en el primer Guía Profesional de Turismo sordo del país.

Guillermo Levine marcó un precedente histórico en la accesibilidad turística argentina al convertirse en el primer Guia de Turismo Nacional sordo del país. Su título, alcanzado tras cuatro años de esfuerzo en el Instituto Tecnológico de Puerto Iguazú de Misiones, simboliza un paso clave hacia un sector más inclusivo y diverso.

Levine inició su formación en 2021, motivado por una convicción firme: abrir las puertas del turismo a las personas sordas. “Veía que no había opciones para nosotros. La mayoría de los guías son oyentes y la información no siempre llega a las personas sordas. Decidí estudiar para cambiar eso”, relató.

Durante su práctica profesional en Posadas, guió a compañeros, profesores y coordinadores en un recorrido por Casa de Gobierno y un museo. Lo hizo acompañado por una intérprete de Lengua de Señas Argentina, lo que permitió que la experiencia fuera completamente accesible.

El rector del ITEC, Juan Olmedo, destacó que “este logro es un ejemplo de inclusión y superación en el sector turístico, marcando un precedente a nivel nacional”.

En la misma línea, el ministro de Turismo de Misiones y presidente de la Fundación ITEC, José María Arrúa, celebró la noticia: “Fomentamos un turismo inclusivo que contemple a todos los públicos. Nadie debería quedarse afuera de vivir una experiencia turística. Esta historia nos llena de orgullo y refuerza la necesidad de seguir trabajando en accesibilidad”.