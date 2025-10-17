Sofía Rivera Torres enfrenta críticas implacables por su físico en "Las estrellas bailan hoy"

Lo que comenzó como un simple ensayo de Sofía Rivera Torres terminó en tendencia nacional. Los fans y los detractores no olvidan.

Sofía Rivera Torres vivió un momento incómodo en “Las estrellas bailan en Hoy” y las redes no la perdonaron. Lo que parecía ser un clip divertido de ensayo terminó en críticas hacia su físico. El público no olvidó viejas polémicas y le recordó una situación que aún le genera críticas intensas.

Sofía Rivera Torres recibió fuertes críticas El video compartido en Instagram mostraba a Sofía Rivera Torres ensayando junto a Rodrigo Romeh. En lugar de hablar sobre los pasos de baile o la energía de la pareja, los usuarios centraron su atención en un detalle personal. Varios recordaron que en el pasado ella había hecho comentarios que muchos consideraron ofensivos sobre el cuerpo de Lucerito Mijares.

sofia-rivera-torres-critica-cuerpo-lucero-mijares-960x605 Sofía Rivera Torres enfrenta una nueva polémica. Las reacciones fueron duras y directas. Frases como “se convirtió en lo que tanto criticó” aparecieron entre los más votados en la publicación. Otros señalaron que era inevitable que tarde o temprano las redes ajustaran cuentas con ella, pues todo lo que se dice o hace frente a cámaras termina regresando de alguna forma.