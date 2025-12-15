Registro de celulares en México: desde cuándo será obligatorio y qué pasa si no se asocia la línea

La medida ya empezó a generar dudas en México : los celulares , que hoy pueden activarse con relativa facilidad, entrarán en una etapa de identificación obligatoria. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió lineamientos que buscan asociar cada línea a una persona o a una empresa.

La intención oficial es recortar el uso anónimo de chips y números que, según el argumento de las autoridades, facilitan extorsiones, secuestros, trata y otras actividades criminales.

El punto de partida está fechado: el esquema comenzará el 9 de enero de 2026. Desde ese momento, la línea deberá quedar vinculada a un titular, ya sea persona física o moral. Para completar el trámite se pedirá CURP y una identificación vigente, como la credencial para votar o el pasaporte. En el caso de empresas, también aparece el RFC como dato requerido. La CRT sostuvo que el resguardo de esa información quedará en manos de los operadores, bajo reglas de protección de datos aplicables.

El cambio no impactará de un día para otro en todas las líneas, pero sí abre un reloj. Los lineamientos prevén un proceso por etapas y, una vez que concluya la fase de implementación, se activa la consecuencia más fuerte: pasados 120 días hábiles desde ese cierre, los operadores deberán dar de baja las líneas que sigan sin titular registrado. En la práctica, no se trata de una multa: es la pérdida del servicio regular.

Esa baja no significa que el número quede “muerto” para siempre. El propio texto plantea que el usuario puede reactivar la línea durante su ciclo de vida, siempre que cumpla los requisitos y que el número continúe disponible. La lógica es simple: primero se registra, después se recupera el servicio. Pero, mientras la línea esté deshabilitada, el uso cotidiano queda cortado y se pierde la conectividad normal para llamadas y datos.

Qué queda activo tras la deshabilitación

Una vez aplicada la baja, el teléfono no queda totalmente inutilizado. Los lineamientos establecen que la línea podrá usarse para llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana, además del contacto con el sistema de atención del propio proveedor.

También se contempla la recepción de mensajes de emergencia mediante el protocolo de alertas. Es decir: se preserva lo esencial para situaciones críticas, pero no el servicio habitual.

Avisos por SMS y cómo identificar mensajes oficiales

Antes de llegar a ese escenario, las empresas deberán avisar. El esquema contempla notificaciones por SMS y otros canales, al menos una vez por semana, para las líneas activas que todavía no estén asociadas a un titular. El mensaje debe identificar al operador y señalar una fecha límite, además de incluir un enlace seguro hacia la plataforma de registro. Ese detalle es clave: la obligación de que el SMS muestre el nombre comercial del proveedor busca evitar confusiones, aunque en la práctica también obliga a estar atentos a posibles fraudes que imiten esos avisos.

Con el calendario ya trazado, el escenario más probable es de trámites escalonados, con picos de consultas cerca de los vencimientos. La recomendación operativa es simple: contar con CURP e identificación vigente, y seguir los canales del operador para completar la vinculación por vías oficiales. La medida se presenta como un golpe al anonimato; para el usuario común, el punto central será evitar que su número quede fuera de servicio por no haber realizado el registro a tiempo.