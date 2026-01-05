Qué le dijo Timothée Chalamet a Kylie Jenner: lo que nadie esperaba

El premio no fue lo único que Timothée Chalamet ganó esa noche. Las palabras que enamoraron a Kylie Jenner.

Timothée Chalamet ganó el premio al mejor actor en los Critics Choice Awards 2026 y detuvo el tiempo con sus palabras. Su papel en Marty Supreme le valió la gloria, pero su discurso fue más especial. Ante una audiencia llena de estrellas, le dedicó su triunfo a Kylie Jenner con una frase inesperada.

Amor y más amor entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner El joven actor encarna a un jugador de tenis de mesa. Bajo la mirada de Josh Safdie, su talento brilla con una luz intensa. Tras nombrar a sus compañeros de terna, el foco giró hacia su vida privada ahora. La cámara buscó a la famosa empresaria entre las butacas de la sala de gala.

kylie3 Tres años de relación sólida sostienen este vínculo que muchos juzgan todavía. Timothée Chalamet miró a los ojos de Kylie Jenner y soltó un agradecimiento lleno de mucha emoción. Habló sobre los cimientos de su hogar y el apoyo constante que recibe cada día. Sin su presencia fiel, el camino hacia este galardón sería un reto mucho más difícil.